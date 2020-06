Les bijoux les plus excentriques des sportifs

Comment accessoiriser sa tenue, quand on est sportif professionnel et plutôt fortuné ? En ce moment la mode tourne à trois éléments : la montre, la chaîne et son pendentif et les smartphones. Tout se décline d’or et de diamants, c’est là tout l’intérêt des athlètes les plus bling bling que de montrer des signes extérieurs de richesses et/ou de réussite.

Mayweather vs Ronaldo : concours de montres à plusieurs millions d’euros

En ce qui concerne les montres, ils sont deux à régulièrement se distinguer avec des bijoux d’exception à leur poignet : le footballeur Cristiano Ronaldo et l’ancien boxeur, Floyd Mayweather. Ce dernier est clairement l’un des plus excentriques de sa génération, il ne porte rien qui ne se paye pas en centaines voire millions de dollars. « Money », tel qu’il aime qu’on l’appelle, a son abonnement sur achat-or-bijoux.com. Pour les montres notamment, il a une collection de pièces uniques et souvent de circonstances, comme son modèle Richard Mille en diamants et aux couleurs de l’Angleterre, quand il voyage à Londres. Cristiano Ronaldo expose moins les siennes sur les réseaux sociaux, il en possède pourtant certaines qui sont des pièces exclusives à plus du millions d’euros l’estimation. Et jusqu’à 2,5 millions sa Planetarium Tourbillon Tri-axial à diamants en baguettes.

Les pendentifs en or et diamants ont la cote dans le sport US

Plus clinquant encore sont les pendentifs qu’arborent certains à leur cou. Le phénomène est surtout répandu dans les sports US, très marqué sur les terrains de la NFL. La forme diffère, il y a ceux qui choisissent leur surnom, d’autres leurs numéro de maillot, d’autres encore le logo de leur franchise ou quelque chose de plus personnalisé. Mais tous sont un même achat-or-bijoux.com, blanc, jaune ou rose pour l’or, en baguettes ou non pour les diamants. Le « 11 » de Demarcus Robinson, le « Wood » de son surnom pour Rashard Higgins ou dans le foot (balle aux pieds), les initiales de Pierre-Emerick Aubameyang sont autant de bijoux repérés sur leurs profils, ces dernières semaines.

Personnaliser son téléphone avec de l’or, une mode qui gagne les vestiaires

Enfin, une mode qui se répand largement dans les vestiaires sportifs est celle des téléphones customisés. Les footballeurs sont nombreux à apprécier, des marques spécialisés s’associent régulièrement à eux pour étendre leur image. Au PSG, Thiago Silva compte parmi les convertis. Son appareil est tout en or 24 carats, avec ses initiales. Pour célébrer leur titre de champion de France, les joueurs parisiens devraient normalement tous recevoir un appareil à leur nom et en or. C’est le cadeau d’une société anglaise, que le club parisien n’a que modérément goûté, puisqu’il n’a pas été sondé au préalable.