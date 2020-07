Les combattants professionnels UFC et MMA et l’huile de CBD

Comme vous pouvez l’imaginer, le monde de la lutte professionnelle est un environnement impitoyable. Les athlètes doivent sacrifier leur corps (et souvent leur bien-être physique et mental) pour maintenir des niveaux élevés de force, d’endurance et de performance.

Des films comme Rocky, Raging Bull et Million Dollar Baby peuvent être un peu exagérés. Cependant, l’idée central ne s’éloigne pas trop de la réalité du combat professionnel: pour être les meilleurs, les combattants ne doivent pas limiter leurs sacrifices s’ils veulent atteindre le sommet.

Il n’est donc pas difficile d’imaginer la quantité de stress physique et mental que subissent quotidiennement les combattants MMA, les boxeurs UFC, ou tout autre combattant. Les exigences physiques et mentales sont impitoyables et nécessitent des niveaux extrêmes de concentration et de détermination pour maintenir la productivité au quotidien.

C’est pourquoi beaucoup de gens conviennent certainement que les techniques de récupération d’un combattant sont aussi importantes que sa méthode d’entraînement: s’il ne peut pas récupérer correctement, à la fois physiquement et mentalement, il ne pourra pas atteindre le plus haut niveau de performance pendant le combat.

Nutrition et alimentation en lutte professionnelle

Il ne fait aucun doute que la nutrition et l’alimentation sont essentielles à la survie et au bien-être d’un combattant professionnel. Si un combattant veut que son corps fonctionne au mieux et récupère le plus rapidement et efficacement possible, il doit prendre soin de chaque petit détail de sa santé physique.

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que certains des meilleurs combattants MMA et UFA du monde commencent à utiliser de l’huile de CBD.

Le CBD est un supplément dérivé du chanvre 100% naturel. Ils l’utilisent pour récupérer rapidement sans éprouver à peine d’effets indésirables.

Dans cet article, nous allons parler de certains des noms les plus éminents de la lutte professionnelle qui ont donné leur avis en faveur du CBD. Nous expliquerons également pourquoi une substance dérivée du chanvre devient de plus en plus populaire auprès des boxeurs professionnels.

Médicaments anti-inflammatoires et médicaments sur ordonnance: un problème dans les sports de contact professionnels?

Ce n’est un secret pour personne que les anti-inflammatoires addictifs dérivés des opioïdes ont été un gros problème dans les sports professionnels. Cela s’est surtout produit dans le football américain, le rugby et la lutte professionnelle, où la violence physique et les « lésions corporelles » font partie du jeu.

En 2018, un article a détaillé l’abus flagrant des réglementations anti-inflammatoires dans la Ligue nationale de football américaine (NFL). Il a affirmé que les médecins de l’équipe avaient prescrit des analgésiques dérivés d’opioïdes à leurs joueurs à tout moment pour diminuer les niveaux de douleur. De cette façon, ils pourraient jouer un plus grand nombre de matchs.

Les documents juridiques ont montré que pratiquement tous les médecins de la NFL avaient témoigné qu’ils avaient violé une ou plusieurs lois fédérales sur les drogues, alors qu’ils travaillaient comme médecins d’équipe ».

La nature hautement addictive et les effets secondaires nocifs des anti-inflammatoires opioïdes sont bien connus et sont annoncés depuis de nombreuses années.

De plus, la plupart des fans de l’UFC se souviennent de l’occasion où le champion des poids lourds légers Jon Jones a été testé positif pour les substances interdites par l’USADA (United States Anti-Doping Agency).

Et vous vous souvenez certainement que la légende de la WWE et du MMA, Brock Lesnar, a longuement discuté de sa dépendance personnelle aux anti-inflammatoires. Il a dit que c’était la faute de la routine d’un « environnement impitoyable » où il fallait « subir de nombreuses blessures en même temps ».

La pire chose qui puisse arriver aux combattants professionnels du monde entier (ou à tout athlète) est que le corps est accro aux effets négatifs (mentaux et physiques) des anti-inflammatoires prescrits.

Heureusement, certains athlètes de haut niveau semblent avoir trouvé un moyen plus sûr et plus naturel de récupérer.

Des boxeurs professionnels qui choisissent d’utiliser le CBD

Parmi les combattants de haut niveau qui ont soutenu le cannabidiol (CBD), le cas de Nate Diaz est probablement le plus connu. Il a été filmé avec un vaporisateur d’huile de CBD lors d’une conférence de presse après un combat avec la légende de l’UFC Conor McGregor.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il inhalait, Diaz a répondu: « C’est du CBD. Cela m’aide avec le processus de guérison et l’inflammation. Cela ne fait pas de mal de le faire avant et après les combats, l’entraînement. Ça rend la vie plus facile. »

En plus de Diaz, d’autres grands noms de l’UFC et du MMA ont choisi d’utiliser le CBD ces dernières années:

TJ Dillashaw

Jack McGann

Gina Mazany

Chris Camozzi

Et bien d’autres encore

Est-il légal pour les boxeurs professionnels et autres athlètes d’utiliser le CBD?

Heureusement pour les combattants mentionnés ici, des chiens de garde comme l’Agence mondiale antidopage (AMA) et l’Agence américaine antidopage (USADA), qui est l’autorité de contrôle antidopage de l’UFC, ont retiré le CBD de leurs listes. des substances interdites.

