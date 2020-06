Les dates de reprise des clubs de la Ligue 1

L’Olympique Lyonnais est le premier en Ligue 1, à avoir repris le chemin des entraînements, ce lundi 8 juin. Le club rhodanien se faisait fort de reprendre au plus vite et montrer l’exemple du possible, après avoir plaidé tout le confinement pour une reprise du championnat. Ce mardi, le LOSC emboîtera le pas de l’OL.

L’ASSE dernière à officialiser sa reprise

Les autres équipes suivront, petit à petit, mais seulement à partir de la semaine prochaine. La reprise s’organise d’abord selon les régions et la cartographie gouvernementale. Et après discussion entre la direction, le staff et les joueurs. L’ASSE a officialisé sa reprise dans la journée. Elle l’a fixée au mercredi 17 juin. Deux jours après que les joueurs du FC Nantes, de l’OGC Nice et probablement ceux de Lorient aient retrouvé les terrains. En ce qui concerne les Merlus, la date n’est pas officielle.

Rentrée le 22 juin pour le PSG encore concerné

Le journal L’Equipe la communique comme non officielle, de même que le 22 juin pour Monaco et Nîmes et le 29 juin, pour Lens et Strasbourg. A part le Stade Rennais qui n’a rien communiqué à cet effet, tous les autres ont sinon acté leur retour aux entraînements. Cela vaut d’abord pour le PSG champion de France qui peut encore être concerné, comme Lyon par la fin de la Ligue des champions et par les finales de coupe de la Ligue à disputer à ces mêmes Gones, plus la finale de la coupe de France, face à l’AS Saint-Etienne. Les Parisiens reprendront le 22 juin.

L’OM ou Reims rentreront un peu plus tard

Pour les clubs européen autres que Rennes et Lille, la direction de l’OM a programmé le retour au 26 juin et avant, le 15 pour l’OGC Nice et le 23 pour le Stade de Reims, qualifiés pour la Ligue Europa tant que les finales de coupes ne se sont pas disputées.

La reprise des clubs de Ligue 1 (dates officielles)

* 8 juin : Lyon

* 9 juin : Lille

* 15 juin : Nantes, Nice

* 22 juin : Paris, Bordeaux, Montpellier

* 23 juin : Reims

* 24 juin : Dijon

* 25 juin : Metz

* 26 juin : Marseille

* 29 juin : Brest

* 1er juillet : Angers