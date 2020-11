Les footballeurs qui ont pris leur retraite en 2020

Des sorties en catimini. Contraints par le contexte sanitaire, beaucoup on manqué les adieux du public, quand ils n’ont pas été privés d’un dernier tour sur le terrain, par des reports ou des annulations. Ils sont nombreux les footballeurs professionnels qui ont raccroché les crampons, cette année 2020. Et de grands noms arrêtent. Le dernier étant Javier Mascherano, l’Argentin que l’on associe principalement au Barça, pour ses huit saisons passées (et réussies), sous le maillot blaugrana.

Champion du monde et retraité à seulement 29 ans

Iker Casillas, Vincent Komany, Daniele de Rossi, David Villa… en sont d’autres qui ont marqué leur époque. André Schürrle aussi, mais d’une carrière plus éphémère. Blessé physiquement et rincé mentalement, le champion du monde allemand passeur décisif de la finale gagnée contre l’Argentine, en 2014, ne se retrouvait plus depuis quelques années dans son milieu du football. Le confinement l’a poussé vers la sortie, à seulement 29 ans. De la liste – non exhaustive – ci-dessous, il est le plus jeune au moment de son départ. Pas le moins talentueux.

Loïc Perrin aura laissé sa trace, indélébile chez les Verts

En France, on saluera une dernière fois, la sotie de Loïc Perrin, l’homme d’un seul club : l’AS Saint-Etienne. Le « capi » a porté 470 fois le maillot vert. Mohamed Sissoko, lui, ne jouait déjà plus depuis la fin de sa saison 2019 avec Sochaux, mais ce n’est qu’en janvier dernier, qu’il a acté sa retraite sportive. Ajoutons avec eux les ex de la Ligue 1, que sont le défenseur Stephan Lichtsteiner (LOSC) et Milan Baros, anciennement à la pointe de l’attaque de l’Olympique Lyonnais.

Les footballeurs qui ont raccroché les crampons en 2020

Iker Casillas (39) Porto

Vincent Kompany (34) Anderlecht

Javier Mascherano (36) Estudiantes de La Plata

André Schürrle (29) Borussia Dortmund

Fernando Gago (34) Vélez Sarsfield

Loïc Perrin (35) AS Saint-Étienne

Mohamed Sissoko (35) FC Sochaux

Nicolas Pareja (36) Atlas FC de Guadalajara

Pablo Zabaleta (35) West Ham

Ignacio Camacho (30) Wolfsbourg

Daniele De Rossi (37) Boca Juniors

Lúcio (42) Brasiliense

Benedikt Höwedes (32) Lokomotiv

Mario Gomez (35) Stuttgart

Stephan Lichtsteiner (36) Hambourg

Leighton Baines (35) Everton

David Villa (38) Vissel Kobe

Milan Baros (38) Bánik Ostrava

Claudio Pizarro (41) Werder Brême

Aleksandr Hleb (39) Minsk Raion

Aritz Aduriz (39) Athletic Bilbao

Emre Belözoglu (39) Fenerbahçe

Sandro Wagner (32) Tianjin Teda

Bruno Soriano (36) Villarreal

Mile Jedinak (36) Aston Villa

Marcelinho (45) AD Perilima

Pirmin Schwegler (33) Western Sydney

Gelson Fernandes (33) Eintracht

Hugo Almeida (36) Académica Coimbra

Alexander Meier (37) Western Sydney

Entre parenthèse l’âge du joueur suivi de son dernier club fréquenté