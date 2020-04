Les jeux d’argent face au confinement

Alors que la France est maintenant confinée depuis plusieurs semaines, l’industrie des jeux d’argent est impactée. Voici de quelle manière elle l’est.

Alors que les Français sont confinés pour faire face au Covid-19, cette situation exceptionnelle a des conséquences importantes sur l’économie. De nombreux secteurs de l’industrie sont touchés et c’est bien évidemment le cas des jeux d’argents. Nous allons donc voir dans quelle mesure ils ont été touchés et quelles en sont les conséquences pour les joueurs.

Les jeux de casino

Lors du confinement, tous les commerces non essentiels ont dû fermer. C’est bien évidemment le cas des casinos terrestres qui ne rouvriront que lorsque les conditions sanitaires permettront d’en profiter sans aucun risque. De nombreux joueurs ont donc décidé de migrer vers les casinos en ligne. Bien qu’officiellement non autorisés par l’ARJEL, ce type de site rencontre un grand succès pendant le confinement. C’est notamment parce que l’offre est assez pléthorique et que de nombreux jeux de casinos y sont disponibles. Si vous recherchez un casino complet et entièrement traduit en français, vous devriez jeter un œil ici. De nombreux utilisateurs considèrent en effet le casino en ligne Cresus comme le meilleur casino francophone sur la toile.

Les paris en ligne

La situation des paris en ligne est assez particulière. En effet, il est toujours possible de parier sur les événements sportifs, que ce soit dans certains lieux physiques agréés ou sur les sites de paris en ligne. Cependant, de nombreuses compétitions sportives ont été suspendues ou même annulées. Par conséquent, le nombre de rencontres sur lequel les parieurs peuvent jouer est très restreint. Actuellement, la plupart des paris en ligne sont faits sur le championnat de football biélorusse, qui est l’un des seuls à ne pas avoir été interrompu. C’est cependant une compétition assez obscure que peu de personnes connaissent. Le nombre de paris est donc assez logiquement en très forte baisse. La situation pourrait rapidement évoluer si une ou plusieurs compétitions devaient reprendre. Par exemple, il est possible que le championnat de football allemand reprenne dans les prochaines semaines, ce qui permettrait de relancer cette industrie.

Le poker

Pour le poker, la situation est assez similaire à celle des casinos. Les tournois de poker physiques ont en effet été annulés alors que les cercles de jeu, déjà de plus en plus rares, sont également fermés. Les joueurs de poker ne peuvent donc jouer qu’en ligne. La principale différence avec le casino est que le poker en ligne était déjà bien installé en France. Certains sites profitent même du confinement pour proposer des offres spéciales, notamment pour les nouveaux joueurs.

En conclusion

Alors que les Français sont déjà confinés depuis plusieurs semaines à cause du Covid-19, cette crise sanitaire a déjà des conséquences sur de nombreuses industries, notamment celle des jeux d’argent. Pour le poker et les jeux de casino, la situation est assez semblable. Les sites physiques sont fermés et les joueurs sont donc obligés de migrer vers les sites disponibles sur internet. Cependant, cela aura sans doute moins d’influence pour le poker, notamment parce que de nombreux joueurs alternaient déjà entre pratique physique et en ligne. En ce qui concerne les paris sportifs, il est toujours possible d’en faire. Cependant, l’industrie est fortement touchée, notamment parce que de nombreuses compétitions sont suspendues ou même annulées.