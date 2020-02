Les joueurs de foot les plus chers sur le mercato à chaque tranche d’âge

Les cotes des meilleurs joueurs de la planète sont l’une des plus importantes préoccupations des clubs. Savez-vous alors qui sont les joueurs à la plus forte valeur marchande sur le mercato, selon les tranches d’âges de 16 à 40 ans? La plateforme spécialisée Transfermarkt nous livre un élément de réponse. Les chiffres varient de 400 000 € à 200 000 000 €, pour le joueur le plus cher de la planète : le Parisien Kylian Mbappé. Le FC Barcelone est le club le plus représenté dans cette liste. Messi, Suarez, Fati et De Jong sont les 4 forces en présence de la formation catalane.

3 joueurs évoluant en Ligue 1 font partie du classement

Du côté des représentants de la Ligue 1, 3 joueurs figurent ci-dessous. Les deux superstars parisiennes, Neymar et Mbappé. Et avec eux Rayan Cherki, la pépite du centre de formation lyonnais vaut déjà une estimation de huit millions sur le marché, à seulement 16 ans. A plus de moitié de l’âge de Dong-guk Lee, le seul à jouer hors d’Europe (en première division de Corée du Sud) et le plus ancien, à 40 ans.

Plusieurs grands absents dans cette liste

Deux candidats pour une place se rapprochent sur la tranche de 27 ans : les deux champions d’Europe de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah. Concernant les joueurs âgés de 28 ans, il y a une concurrence féroce. Si Neymar (160 M€) domine les débats, Kevin De Bruyne (150 M€), Antoine Griezmann (120 M€), N’Golo Kanté et Virgil Van Djik, tous deux à 100 millions d’euros pourraient y figurer.

Classement des joueurs avec la valeur marchande la plus importante selon chaque tranche d’âge

16 ans : Rayan Cherki (Lyon) = 8 000 000 €

17 ans : Ansu Fati (Barcelone) = 40 000 000 €

18 ans : Reinier (Real Madrid) = 25 000 000 €

19 ans : Jadon Sancho (Dortmund) = 120 000 000 €

20 ans : Joao Félix (Atlético de Madrid) = 100 000 000 €

21 ans : Kylian Mbappé (Paris) = 200 000 000 €

22 ans : Frenkie de Jong (Barcelone) = 90 000 000 €

23 ans : Dele Alli (Tottenham) = 90 000 000 €

24 ans : Leroy Sané (Manchester City) = 100 000 000 €

25 ans : Raheem Sterling (Manchester City) = 160 000 000 €

26 ans : Harry Kane (Tottenham) = 150 000 000 €

27 ans : Mohamed Salah, Sadio Mané (Liverpool) = 150 000 000 €

28 ans : Neymar (Paris) = 160 000 000 €

29 ans : Eden Hazard (Real Madrid) = 120 000 000 €

30 ans : Pierre Emerick Aubameyang (Arsenal) = 70 000 000 €

31 ans : Robert Lewandowski (Bayern Munich) = 70 000 000

32 ans : Lionel Messi (Barcelona) = 140 000 000 €

33 ans : Luis Suárez (Barcelona) = 40 000 000 €

34 ans : David Silva (Manchester City) = 15 000 000 €

35 ans : Cristiano Ronaldo (Juventus) = 75 000 000 €

36 ans : Franck Ribéry (Fiorentina) = 4 000 000 €

37 ans : Fabio Quagliarella (Sampdoria) = 2 000 000 €

38 ans : Zlatan Ibrahimovic (Milan) = 3 500 000 €

39 ans : Aritz Aduriz (Bilbao) = 1 000 000 €

40 ans : Dong-guk Lee (Jeonbuk) = 400 000 €