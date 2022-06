Les meilleurs sites de paris sportifs et e-sportifs

Quelle plateforme choisir pour miser sur le web ?

Les paris sportifs et e-sportifs intéressent de plus en plus de monde. Ils sont devenus tellement populaires que les casinos proposent des rubriques pour parier sur leurs sites. Les passionnés de paris sont ravis, car cela rend leur expérience de jeu plus complète. Ils ont également la possibilité de jouer à leurs jeux préférés sur ces sites de paris. Cet article vous présente les meilleurs sites de paris sportifs et e-sportifs.

Les plateformes les plus fiables pour parier

Il existe des centaines de casinos en ligne. Malheureusement, très peu d’entre eux offrent la possibilité de parier sur les jeux sportifs et esportifs. Voici une checklist des sites proposant un casino en ligne sur lequel vous pouvez faire vos paris sportifs et e-sportifs en toute sérénité.

Stake.bet

Il a été fondé en 2017 et a connu une croissance fulgurante depuis lors. Ce casino en ligne a eu beaucoup de succès car les utilisateurs ont droit à des bonus de 100 % jusqu’à 1000 euros. De plus, sur Stake vous n’aurez pas affaire à une mise maximum.

Par ailleurs, cette plateforme propose des paris sportifs et e-sportifs avec une ludothèque énorme. Vous avez la possibilité de parier avec les cryptomonnaies telles que :

Le Bitcoincash ;

Le Dogecoin ;

Le Ripple ;

L’Ethereum ;

Le Litecoin ;

Stake offre une expérience de paris équitables. Vous pourrez miser sur vos joueurs préférés du monde entier.

Casinozer.com

Ce casino en ligne a vu le jour en 2021. A l’instar de Stake il permet de jouer et de parier avec les cryptomonnaies. Il offre également la possibilité de faire des paris sportifs et e-sportifs.

La plateforme présente un design futuriste, un excellent programme VIP. Dès que vous vous inscrivez sur casinozer, vous avez droit à d’incroyables bonus de bienvenue.

Sportsbet.io

Comme l’indique son nom, cette plateforme est réservée aux paris sportifs et e-sportifs. Il est aussi un casino en ligne et propose des machines à sous. Sur ce site vous aurez la chance de participer à des jeux en direct. Vous pouvez faire des paris sur une grande variété de sports et de jeux sportifs en version électronique.

Gamdom.com

Ce site a été fondé en 2016. Il était auparavant une plateforme de paris de skins, mais aujourd’hui il est devenu un casino en ligne et un site de paris sportifs et e-sportifs. Ce site a réussi à parfaitement s’adapter aux besoins de ses utilisateurs.

De plus, vous obtenez 15 % de bonus instantané pendant les sept premiers jours après l’inscription. Plus intéressant encore, gagnez des récompenses triées sur le volet sans aucune condition de mise.

Unibet

Cette plateforme est l’un des meilleurs casinos en ligne. Elle met à votre disposition de superbes jeux de poker avec 500 euros de bonus. De plus, ce casino propose d’excellentes options de paris sportifs.

Betclic

Dès que vous vous inscrivez sur ce casino en ligne, vous avez à votre disposition une ludothèque de plus de 1200 machines à sous, 30 jeux de tables et 53 jeux en direct. Cette ludothèque et ces jeux sont offerts par de grands développeurs comme NetEnt. Vous pourrez aussi faire aisément vos paris sportifs.

William Hill

Ce site existe depuis 2008 et s’est hissé dans le rang des meilleurs établissements grâce à ses offres. Cette plateforme offre de nombreuses promotions en plus du bonus de bienvenue. Cette plateforme est l’une des meilleures en France.

Bwin

Dès votre premier pari sur Bwin vous avez automatiquement droit à 120 euros de bonus et une gamme de jeux offerte par des développeurs comme play’n GO et Betsoft. Ce site est l’un des prestigieux bookmakers en France.

LeoVegas

Ce casino vous accorde un pack de trois bonus et plus pour jouer aux jeux casinos, mais aussi pour faire des paris sportifs. Faites-y un tour !

Betway

Sur Betway vous trouverez tous les types de jeux de casino qui correspondent à vos besoins. Par ailleurs, un catalogue de très beaux bonus est mis à la disposition des parieurs sportifs pour leur plaisir sur ce casino en ligne.

Les avantages de parier sur un casino en ligne

La principale raison pour laquelle vous devez parier dans un casino en ligne est que vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre plaisir. Vous ne serez plus obligé de vous déplacer pour miser de l’argent réel sur des jeux ou sur les sports de votre choix et gagner de gros lots. Si vous êtes chanceux, vous aurez l’occasion de remporter de très belles récompenses depuis votre maison, votre bureau ou en voyage.

Par ailleurs, ces plateformes de paris en ligne offrent des bonus exceptionnels qui vous permettent d’augmenter votre argent pour essayer différents jeux. Les cotes de sports sont proposées à des coûts réduits par rapport aux coûts proposés par les établissements de paris terrestres. Lorsque vous n’avez pas accès à une chaîne de télévision, ces casinos en ligne vous offrent la possibilité de suivre des matchs ou des courses en ligne.

Enfin, dans un casino en ligne vous pouvez jouer aux machines à sous, aux jeux de tables, et à des tournois sportifs et e-sportifs avec un seul solde. Vous avez également la possibilité de faire des paris sportifs avec vos gains en casino et vice versa. Il ne vous reste qu’à choisir un des meilleurs sites de paris sportifs et e-sportifs pour dire adieu aux casinos terrestres.

Critères pour choisir le meilleur casino de paris sportifs et e-sportifs

Plus haut vous avez une liste des meilleurs casinos de paris sportifs et e-sportifs. Néanmoins vous devez tenir compte d’un certain nombre de caractéristiques pour détecter le casino en ligne qui vous convient.

Les sports sur lesquels vous pouvez parier

Avant de choisir un casino, vérifiez la liste des sports et jeux en ligne sur lesquels vous avez le droit de parier. Il serait dommage que vous constatiez après votre inscription l’absence de votre jeu ou sport préféré. Les différents sports et jeux peuvent vous guider dans votre sélection.

La présence des paris e-sportifs

Si vous aimez suivre les sports électroniques et que vous avez envie de parier dessus, veillez à ce que le casino que vous allez choisir vous le permette.

La possibilité de faire des paris combinés

Les combinés sont très répandus chez les parieurs. Ils vous permettent de viser de gros gains avec une seule mise. Ce type de pari consiste à passer plusieurs pronostics avec la même mise. Les cotes se multiplient alors entre elles. Si tous vos pronostics sont justes vous pouvez gagner des lots exceptionnels.

Les machines à sous que le casino propose

Même si vous êtes seulement intéressé par les paris sportifs et e-sportifs, jetez un œil à la section casino de la plateforme choisie. Vérifiez si elle comporte plusieurs fournisseurs de jeux y compris les célèbres.

Il ne suffit pas de choisir une plateforme au hasard. Vous devez prendre en compte vos exigences et préférences lors de la sélection. Assurez-vous que la plateforme est fiable et que vous pouvez retirer vos gains dès que vous le souhaitez.

Que prévoit la loi pour les jeux de hasard en France

Pour être comptés parmi les meilleurs casinos en ligne français, les promoteurs de paris sportifs et e-sportifs doivent avoir une licence délivrée par l’ARJEL. Aussi, la législation des jeux de hasard est basée sur l’article 320 de l’ordonnance numéro 2012-351 du 12 mars 2012. Les opérateurs des jeux d’argent doivent respecter la loi de concurrence et le respect de la société.

Ainsi, les jeux de hasard sont en quelque sorte autorisés en France, mais doivent respecter un certain nombre de règles L’Etat oblige les promoteurs de ces établissements à suivre des règles communes et exige de leur part des impôts sur les bénéfices réalisés sur les différents jeux. Ces promoteurs doivent également verser une TVA à l’État. Avant tout pari vous devez prendre connaissance des lois qui régissent les jeux d’argent de hasard.

Il ressort que parmi les milliers de casinos en ligne, seulement une poignée offre la possibilité de faire des paris sportifs et e-sportifs. Néanmoins, vous devez veiller que le casino de votre choix satisfasse à toutes vos exigences et préférences en matière de paris.