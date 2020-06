Les personnalités les plus influentes du cyclisme en 2020 selon CyclingNews

Coureurs, dirigeants, sponsors, staffs… Ils sont cinquante et appartiennent à différents corps du cyclisme. Ce sont eux, selon le magazine référence CyclingNews, les personnalités les plus influentes du vélo en 2020. Eux et précisément elle, pour ce qui concerne Marie-Odile Amaury, président de la société éponyme, élue en tête du palmarès. Amaury Sport Organisation, c’est le groupement derrière l’organisation de quelques-unes des plus grandes courses du monde, dont le tour de France en tête d’affiche, la Vuelta plus récemment et des classiques comme Liège-Bastogne-Liège ou Paris-Roubaix.

Incontournable ASO quand on parle de vélo

Incontournable ASO pour la contraction, plus commune dans l’univers de la pédale. A ce point d’ailleurs, que Yann Le Moënner, son PDG se hisse sur la troisième marche du podium. Et c’est le président de l’UCI, David Lappartient qui prend la deuxième place, entre eux. Peter Sagan, star du peloton, pointe en cinquième position derrière le manager du team INEOS, Dave Brailsford. Julian Alaphilippe, à qui le public doit d’avoir grandement animé le dernier Tour de France, est 19e. Il est le seul coureur tricolore.

Lance Armstrong, le mouton noir du cyclisme demeure un personnage central

Parmi les 50, certaines personnalités attirent l’oeil plus que les autres. Notamment les Merckx, père (Eddy est 47e) et fils (Axel, 45e). Ou deux dirigeants français incontournable tous les mois de juillet sur nos écrans : Marc Madiot (33e), directeur sportif du team FDJ – Groupama et président de la Ligue nationale de cyclisme et bien sûr Christian Prudhomme, l’homme aux commandes de la machine du Tour de France. Il est 12e. Enfin, la présence de Lance Armstrong, un personnage clivant, arrogant et reconnu tricheur, mais néanmoins si influent encore aujourd’hui, qu’il se classe dixième.