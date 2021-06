Les primes déjà gagnées par la France à l’Euro 2021

L’équipe de France n’a pas fait carton plein, mais elle poursuit l’aventure, à l’Euro 2021.

Qualifiés et premiers de leur groupe, les joueurs de l’équipe de France de football, qui poursuivront l’aventure à l’Euro 2021, en affrontant la Suisse, en huitièmes. C’est un soulagement pour la bande à Didier Deschamps qui va entamer, la phase à élimination directe et de l’argent frais, à venir dans les caisses de la Fédération française de football (FFF).

Une victoire et un nul pour la France en phase de groupe

Car en effet, l’UEFA organisatrice de l’épreuve, distribue des primes à la performance, à toutes les nations engagées, en fonction de leurs résultats. Déjà une information : la France ne pourra plus prétendre aux maximum de 28,25 millions d’euros garanti, si un pays s’adjuge le tournoi, en gagnant tous ses matches. Les Bleus ont concédé deux nuls en phase de poule.

L’#EURO2020, c’est parti ! > L’UEFA distribuera 331 M€ de primes aux 24 nations, contre 371 M€ prévus initialement avant la crise

> 28,5 M€ en récompense si un pays gagne tout. Elle était de 34 millions, dans l’enveloppe de départ pic.twitter.com/fxf2LkU0cM — Sportune (@Sportunefrance) June 11, 2021

Déjà 12,75 M€ gagnés par les Bleus depuis le début de l’Euro 2O21

Des résultats de parité qui rapportent 500 000 euros chacun, soit un million pour les deux nuls face à la Hongrie et au Portugal, et encore un million pour la victoire sur l’Allemagne. A cette somme s’ajoute la part commune aux 24 nations engagées au départ ; elle est de 9,25 millions d’euros et le bonus des huitièmes de finale, payés 1,5 millions. Au total donc, et à ce stade précis du tournoi, l’Euro 2021 va rapporter un minium de 12,75 millions d’euros. Sachant que la FFF reversera 30% environ de ce total, sous la forme de bonus distribués aux joueurs retenus pour l’aventure, par Didier Deschamps