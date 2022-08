Les sponsors de la Coupe du Monde du Qatar 2022

La coupe du monde 2022 compte son lot de sponsors officiels.

La coupe du Monde 2022 arrive à grands pas, et beaucoup de choses ont déjà été dites sur les accords commerciaux avec le pays du Qatar durant la compétition. Les sponsors de l’édition 2022 ont été dévoilés, et ils sont révélateurs de nouvelles tendances économiques.

Il se peut que certaines personnes soient tenté d’acheter un ticket pour la coupe du monde mais que cet achat représente un budget conséquent. Dans ces cas-là, un prêt à la consommation peut s’avérer nécessaire pour disposer rapidement de quelques centaines d’euros qui aideront à payer le billet d’avion, les nuits d’hôtels et les tickets pour le match.

Dans ces cas-là, mieux vaut ne pas se tromper et choisir l’organisme de prêt qui convient le mieux. Loanscouter est un comparatif de prêt sur internet dont la mission est d’aiguiller ses clients en personnalisant les critères du prêt : mensualités, taux d’intérêts et capacité de remboursement. Pour de nombreuses personnes, ce site permet de faire le bon choix avant de se lancer.

Voyons maintenant les principaux sponsors de la World Cup 2022. L’année 2022 réserve quelques surprises que nous allons détailler ensemble.

Crypto.com

La plateforme d’achat et de vente de crypto-monnaie américaine n’en est pas à son premier flirt avec le sport, car la marque a déjà donné son nom à un stade de Los Angeles. La marque possède d’ailleurs plusieurs contrats, notamment avec le PSG et la première ligue italienne. S’offrir une tribune dans la plus grande compétition mondiale en revanche, c’est une grande première.

BYJU’s

BYJU’s est une plateforme de technologie éducative en Inde qui rassemble des milliers d’élèves pour des cours variés et un apprentissage de technique très diversifié. Nommée sponsor de la World Cup en 2022, la marque s’impose comme un acteur qui parle aux jeunes actifs, son cœur de cible.

Budweiser

Budweiser s’est joint à liste des sponsors de la coupe du monde du Qatar, même si officiellement, la consommation d’alcool est interdite aux personnes étrangères sur le territoire qatari. Pour les supporters, des échoppes de bière aux abords des stades seront l’exception.

Qatar Energy

Le fournisseur de gaz naturel Qatar Energy s’est joint à la liste des sponsors en mars 2021, alors que l’ensemble des stades accueillant le public ( huit en tout) étaient encore en construction.

Hisense

L’enseigne de high-tech Hisense est également un partenaire de cet événement. Hisense est globalement très impliqué dans les sponsoring du football avec des contrats en Premier League notamment.

McDonalds

McDonalds est solidement implanté au Qatar avec 23 enseignes réparties sur ce territoire grand comme un département français. La marque de fast-food poursuit un contrat déjà signé en 2018 pour la coupe du monde qui s’est déroulée en Russie.

Vivo

À ne pas confondre avec un fournisseur de TV câblé aux États-Unis, la marque Vivo est devenue l’un des plus grands fabricants de téléphones chinois. Elle occupe actuellement la cinquième place mondiale des concepteurs de téléphone avec environ 10 % de part de marché. Dans ce contexte florissant, la marque s’associe à l’événement footballistique pour démontrer son intérêt pour les sports et la jeunesse.