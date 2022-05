Les supporters des Girondins (et les autres) appelés à passer au vert

Un guide éco-responsables, pour pousser les suiveurs des Girondins et ceux qui viennent voir du foot à Bordeaux à agir durablement.

Un appel certes contrarié par les événements sportifs du moment, mais une démarche qui a le mérite d’exister et de répondre à une problématique majeure pour chacun d’entre nous : comment rendre nos vies plus « vertes », et dans ce cas-ci, comment mieux supporter un club en respectant les enjeux écologiques actuels ? C’est le sens de l’initiative des Girondins de Bordeaux.

Des supporters des Girondins souhaités éco-responsables

Le club au scapulaire s’est rapproché de l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole (OTCBM) et de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), pour éditer un « Guide des supporters éco-responsable ». Sur un peu plus d’une quarantaine de pages sont indiqués, des moyens de transport, des hébergements, restaurants, cafés, loisirs et autres animations sur Bordeaux et ses environs, engagés vertueusement vers plus d’écologie.

Un guide pour dicter les bonnes pratiques, vertes et vertueuses

Les Marines ont signé la « Charte des 15 engagements éco-responsables des organisateurs d’événements sportifs », mise en place par le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports et l’organisme WWE. Cele oblige les Girondins à respecter de nombreux critères fixés, comme par exemple que 15% des produits proposés au VIP soient locaux, que toutes les denrées alimentaires non vendues au grand public soient redistribuées aux Restos du Coeur et celles des zones VIP, à la Banque alimentaire, ou encore faciliter l’accès au stade aux personnes en situation de handicap, notamment par le déploiement d’un « dispositif malvoyant » élaboré en collaboration avec l’Union des aveugles et deficients visuels (UNADEV).