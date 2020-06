Les transferts les plus chers en L1 après 15 jours de mercato

Le mercato d’été en France a ouvert le 8 juin dernier. Les clubs de Ligue 1 peuvent négocier mais seulement entre eux (sauf exceptions, à l’exemple ci-dessous de Bambu à Nice), avant l’arrivée de grosses écuries européennes,avec des moyens financiers parfois importants. Deux semaines après l’ouverture du mercato national, il est l’heure de tirer les premières conclusions. Voici le top 10 des plus gros transferts.

Icardi numéro 1 au PSG, Ekambi suit le pas à l’OL

Le PSG a levé l’option d’achat du joueur argentin, Mauro Icardi, dans les derniers jours de son contrat. Celle-ci s’est élevée à 50 M€ (+ 8 M€ de bonus). C’est la recrue la plus chère en Ligue 1 depuis l’ouverture du mercato. Même sort, du côté de l’OL, avec la venue de Karl Toko-Ekambi contre la somme de 11,5 M€, plus 4 M€ de bonus et 15 % sur une éventuelle plus-value à la revente. L’ancien de Villarreal se positionne, pour le moment, à la deuxième place.

Bambu complète le podium avec Nice, Bernardoni transfert record à Angers

Le brésilien, Robson Bambu, est la troisième recrue la plus chère du mercato, à près de 8 M€. Et la première toute nouvelle en Ligue 1. L’ancien défenseur, à l’Athlético Paranaense, a signé un contrat de cinq saisons (jusqu’en juin 2025). Paul Bernardoni, à Angers, pour 7,5 M€ (plus 20% à la revente) devient le plus gros transfert de l’histoire du club. Le gardien s’est engagé pour quatre saisons, soit jusqu’au mois de juin 2024. Moses Simon, à Nantes, auteur d’une saison prolifique (9 buts et 8 passes décisives en 30 apparitions), arrive cinquième avec un transfert estimé à 5 M€ (option d’achat levée).

Les 10 transferts les plus chers de Ligue 1 après 15 jours de mercato :

10. Majeed Waris (Porto – Strasbourg) = 2 M

9. Thierry Ambrose (Manchester City – Metz) = 2-3 M

8. Chadrac Akolo (Stuttgart – Amiens) = 3,5 M

7. Anastasios Donis (Stuttgart – Reims) = 4 M

6. Kévin N’Doram (Monaco – Metz) = 4-5 M

5. Moses Simon (Levante – Nantes) = 5 M

4. Paul Bernardoni (Bordeaux – Angers) = 7,5 M

3. Robson Bambu (Athlético Paranaense – Nice) = 8 M

2. Karl Toko-Ekambi (Villarreal – Lyon) = 11,5 M

1. Mauro Icardi (Inter Milan – PSG) = 50 M