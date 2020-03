Ligue 2 – Le onze le mieux payé de la saison 2019-20

Un peu moins de 5 millions d’euros bruts (salaires et primes additionnés), c’est ce que valent cumulés, les onze joueurs les mieux payés de la saison 2019-20 de Ligue 2, selon le magazine France Football. En moyenne un joueur du collectif que nous avons composé ci-dessous, gagne 443 636 euros, c’est un peu moins que Birama Touré à Auxerre et un peu plus que Lemoine, Marveaux (Lorient) et Yattara (Auxerre).

Un collectif à 5 M€ de salaires et primes cumulés

Aux extrêmes, Tino Kadewere domine tous ses camarades depuis le 23 janvier dernier qu’il s’est officiellement engagé pou l’Olympique Lyonnais, mais est resté en prêt au Havre. Le salaire de l’attaquant zimbabwéen est passé à cette occasion, à 720 000 euros, la saison. Jean-Louis Leca dans les buts et Jordan Adéoti en défense centrale ont à l’inverse les rémunérations les plus basses de ce collectif. Néanmoins, il y a une forme d’équilibre entre chacun des joueurs.

11 joueurs représentants cinq clubs différents

Cinq clubs sont représentés, tous d’anciens pensionnaires de Ligue 1 et parmi les plus gros budgets de la saison en cours. L’AJ Auxerre est la plus représentée avec trois joueurs, suivie du RC Lens, du FC Lorient et du Havre AC, avec deux membres chacun.

Le onze le mieux payé de la saison 2019-20 de Ligue 2

Dans le détail :

Jean-Louis Leca (RC Lens) = 360 000 € la saison

Guillaume Gillet (RC Lens) = 480 000 €

Jordan Adéoti (AJ Auxerre) = 360 000 €

Ernest Seka (AS Nancy Lorraine) = 384 000 €

Hervé Bazile (Le Havre AC) = 470 000 €

Prince Oniangué (SM Caen) = 390 000 €

Birama Touré (AJ Auxerre) = 456 000 €

Fabien Lemoine (FC Lorient) = 420 000 €

Sylvain Marveaux (FC Lorient) = 420 000 €

Mohamed Yattara (AJ Auxerre) = 420 000 €

Tino Kadewere (Le Havres AC, prêt OL) = 720 000 €