Ligue 2 – Qui sont les joueurs les plus chers sur ce mercato ?

Encore quinze jours ouverts sur le marché des transferts, et peut-être l’opportunité pour les clubs de l’élite, d’aller piocher en Ligue 2. Un championnat moins médiatisé, avec des talents qui gagnent à être connus. En moyenne, un joueur de la deuxième division française vaut 2,53 millions d’euros, au top 10 élargi à 20, donné par Transfermarkt. Il peut toutefois y avoir certaines différences entre la plateforme spécialisée et la réalité du marché.

La Ligue 2 possède un vivier de jeunes talents

À l’exemple de ce qui se passe avec l’attaquant du Havre, Tino Kadewere. Le joueur de 24 est convoité sur le marché des transferts, l’OM, l’OL et l’ASSE se sont penchés sur son cas, et ses 17 buts en 19 matches y sont pour quelque chose. Sa valeur marchande est de 4 millions d’euros, mais son club pourrait en tirer plus d’une dizaine, lors de sa prochaine vente. Le seul gardien de ce classement, Paul Nardi possède déjà une bonne expérience en Ligue 1. À 25 ans, le portier lorientais est passé par le Stade Rennais et l’AS Monaco avant de signer pour 1,5 millions d’euros l’été denier, en Ligue 2.

Ils sont souvent en quête de temps de jeu

Ce championnat est un bon moyen utilisé par les clubs de l’élite pour offrir du temps de jeu à leurs jeunes talents. C’est le cas de Sofiane Diop, qui figure dans cette liste. Ce milieu offensif de 19 ans de l’AS Monaco est parti à Sochaux, le temps d’un prêt d’une saison pour accumuler les matches, au niveau professionnel. Sa valeur marchande est supérieure à la moyenne, estimé à 3 millions d’euros. Lenny Pintor, l’attaquant de l’ESTAC est selon Transfermarkt, le joueur le plus cher, valorisé à 5 millions d’euros. Le joueur appartient à l’OL, et ce prêt lui permet d’obtenir du temps de jeu. Son retour dans le club rhodanien pourrait lui ouvrir des portes.

Un destin pas comme les autres pour certains d’entre eux

Pour certains joueurs, la Ligue 2 a servi de tremplin pour rebondir dans un club avec plus d’ambitions. Dernièrement, l’OGC Nice a investi 13 millions d’euros sur le joueur formé au FC Lorient, Alexis Claude Maurice. Mais le destin le plus incroyable concerne Raphael Varane, pour être passé de l’anti chambre de l’élite depuis le RC Lens au Real Madrid. Le club madrilène a déboursé 10 millions d’euros en 2011 pour le recruter. Depuis son départ, le champion du monde est devenu le patron de la charnière centrale, en Équipe de France.

Le top 10 des joueurs les plus chers de Ligue 2

1. Lenny Pintor (ESTAC) = 5 millions d’euros

2. Tino Kadewere (Le Havre) = 4 millions d’euros

3. Félix Eboa Eboa (Guingamp) = 3 millions d’euros

4. Pierre-Yves Hamel (FC Lorient) = 3 millions d’euros

5. Yoan Wissa (FC Lorient) = 3 millions d’euros

6. Sofiane Diop (Sochaux) = 3 millions d’euros

7. Jessy Deminguet (SM Caen) = 2,5 millions d’euros

8. Adrian Grbic (Clermont) = 2,5 millions d’euros

9. Tony Mauricio (RC Lens) = 2,5 millions d’euros

10=. Paul Nardi (FC Lorient) = 2 millions d’euros

10=. Baptiste Guillaume (Valenciennes) = 2 millions d’euros

10=. Vagner (ASNL) = 2 millions d’euros

10=. Ronny Rodelin (EA Guingamp) = 2 millions d’euros

10=. Cheick Doucouré (RC Lens) = 2 millions d’euros

10=. Yoël Armougom (SM Caen) = 2 millions d’euros

10=. Corentin Jean (RC Lens) = 2 millions d’euros

10=. Vincent Thill (Orélans) = 2 millions d’euros

10=. Yannick Gomis (EA Guingamp) = 2 millions d’euros

10=. Ihsan Sacko (ESTAC) = 2 millions d’euros

10=. Julien Ponceau (FC Lorient) = 2 millions d’euros