Liverpool : Ce que son contrat avec adidas rapporte à Salah

Désormais indissociables des titres gagnés par les Reds de Liverpool, sous la gouverne de Jürgen Klopp, Mohamed Salah est le footballeur nord-africain le plus bankable du moment. Et un joueur considéré comme tel par les marques qui le suivent, dont la principale est son équipementier : l’Allemande adidas. L’ailier égyptien de 28 ans est l’une des têtes d’affiche des Trois bandes et un ambassadeur du modèle X, produit.

Mohamed Salah gagnerait près de 3 M€ par an d’adidas

Mohamed Salah est, selon des données de The Sun, le quatrième joueur, dans la hiérarchie des rémunérations des sportifs que la marque soutien. Après Lionel Messi, Gareth Bale et le Français Paul Pogba, son contrat lui rapporterait selon les estimations, près de 3 millions d’euros la saison. Plus ou moins, car ce type de contrat est directement lié, d’une part aux performances des joueurs sur le rectangle vert (résultats individuels et/ou collectifs). Et d’autre part des chiffres du merchandising, sur les produits vendus grâce à la collaboration.

Un contrat pluriannuel avec les Trois bandes

Cela fait plusieurs paires d’années que l’attaquant est associé à adidas. Depuis qu’il évolue sur le contient européen, il porte des crampons du groupe allemand, et des produits de la marque, sur et en dehors des terrains. Son contrat signé est pluriannuel, il complète d’autres sponsors associés à lui, et les un peu plus de 11 millions d’euros bruts la saison, de son salaire à Liverpool.