Liverpool : Mané, Salah et les notes des Reds sur FIFA 21

C’est la rentrée, ce week-end, en Premier League anglaise. Le retour sur les terrains des Reds de Liverpool, privés de la phase finale de la Ligue des champions, parce qu’éliminés avant la reprise, par l’Atlético. Les champions d’Angleterre remettent leur titre en jeu, dans la peau de l’équipe favorite, avec Manchester City. Dans l’univers de FIFA 21, Liverpool propose un collectif parmi les plus redoutables du jeu.

van Dijk, Salah, Mané et Alisson dans le top 10

A l’aperçu des notes dévoilées officiellement par EA Sports, ils sont 10 les joueurs de Jürgen Klopp, dans le top 100 des meilleurs de l’opus à sortir en octobre. C’est à ce titre l’équipe qui a le plus d’éléments représentés, avec le Barça. Et le meilleur défenseur, en la personne de Virgil van Dijk, noté 90. Une moyenne qu’ils sont quatre, avec Mohamed Salah, Sadio Mané et le gardien Alisson, à compter également. C’est-à-dire quatre joueurs dans le top 10 de la saga FIFA 21. Redoutable l’on vous disait.

Les joueurs de Liverpool évoluent positivement sur FIFA 21

Ils n’étaient que deux sur le précédent FIFA 20, van Dijk et Salah, déjà 90. Alisson a gagné un point de compétence, et le convoité Sadio Mané, plus deux. Dans la liste des 10 meilleurs Reds ci-dessous, aucun ne régresse. Et c’est le latéral de 21 ans, Trent Alexander-Arnold, qui progresse le plus, de 4 points et une générale désormais à 87.

Les notes des joueurs de Liverpool sur FIFA 21

Virgil van Dijk = 90

Mohamed Salah = 90

Sadio Mané = 90

Alisson = 90

Trent Alexander-Arnold = 87

Roberto Firmino = 87

Andrew Robertson = 87

Fabinho = 87

Jordan Henderson = 86

Georginio Wijnaldum = 85