Liverpool : Qui signera en janvier chez les Reds selon les bookmakers ?

Blessures en cascade à Liverpool. Rarement l’effectif de Jürgen Klopp n’a été aussi décimé, qu’en cette période de la saison pour les Reds. Le club champion d’Angleterre, déplore plusieurs joueurs incertains match après match. Pèle-mêle : Mohamed, Salah, Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Alex Oxlade-Chamberlain ou Thiago Alcantara.

Les Reds sont frappés par les blessure

Face à cette hécatombe, les bookmakers s’interrogent et pensent déjà au prochain mercato de l’hiver. Qui signera en janvier chez les Reds ? Quatre noms se dégagent des tendances. Et tous sont des joueurs à vocation défensive. Avec des cotes de possible à élevée et dans le lot un joueur français récemment prolongé par le RB Leipzig. Vous aurez peut-être reconnu Dayot Upamecano, qui a la cote la plus élevée de tous, à 6 contre un. Donc la moins évidente.

Des pistes défensives pour le mercato de Liverpool

Plus sûrement, les opérateurs britanniques pensent à son alter ego de Naples, Kalidou Koulibaly ou de Brighton, Ben White. Pour eux, la cote est à 4. Et elle est de trois, enfin, la plus basse donc la plus probable pour la personne de Conor Coady, joueur à la propriété de Wolverhampton Wanderers.