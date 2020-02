Liverpool – Télé, sponsors, billetterie : les chiffres d’une saison record

Un exercice à 626 millions d’euros de revenus, en hausse de 92 M€. C’est celui que vient de boucler Liverpool, la saison 2018-19 dernière, d’après les chiffres dévoilés par le club. Les Reds tirent les bénéfices de leur victoire en Ligue des champions couplée à la deuxième place finale, en championnat de Premier League. Tous les principaux postes de recettes sont en augmentation, au bilan comptable publié ce jeudi.

Une saison à 627 M€ de chiffre d’affaire pour les Reds

Plus 48 millions d’euros pour les droits de l’audiovisuel, à 306 M€. Plus 40 millions de bénéfices sur les droits commerciaux, à 221 millions au dernier bilan. Et plus, enfin, 4 millions de la billetterie qui s’élève à 99 millions d’euros. A la faveur de ces chiffres records pour le club de la Mersey, Liverpool dit renforcer sa septième place, au classement des équipes qui génèrent le plus de revenus dans le football. Les Reds se félicitent également de la signature de neuf nouveaux partenaires commerciaux.

Liverpool tire un bénéfice de 49 M€ de sa saison dernière

Grâce à cela, le champion d’Europe boucle son dernier exercice, sur un bénéfice de 49 millions d’euros avant impôt. Sa bonne santé financière lui permet d’investir 59 M€ dans un nouveau centre d’entraînement et de prévoir une extension prochaine, du stade Anfield. Côté trading enfin, le club a investi 262 millions d’euros la saison dernière, pour se renforcer ou pour prolonger les contrats de onze joueurs professionnels.