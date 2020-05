L’OL accroit sa participation pour devenir propriétaire du tiers de l’ASVEL

De 25% négociés à l’entrée de l’OL dans le capital de l’ASVEL, en juin 2019, le club de foot est désormais propriétaire de 33,33% soit le tiers, du club de basket que préside Tony Parker. Entre temps, déjà, le premier avait accru sa participation à hauteur de 31,67%.

Depuis que les deux marques fortes du sport rhodanien ont initié leur rapprochement, les choses s’accélèrent pour qu’à terme, l’Olympique Lyonnais devienne l’actionnaire unique club champion de France. Et qu’un jour, qui sait, Tony Parker succès à Jean-Michel Aulas, à la tête de cet assemblage. C’est une hypothèse qui prend de plus en plus de crédit à mesure que le temps et les accords commerciaux (entre l’OL, l’ASVEL ou le Reign FC devenu OL Reign), s’étendent dans la région.

La connexion du sport rhodanien devient redoutable d’efficacité

L’opération est une réaffectation « de 72 949 actions auto- détenues, représentant une partie des actions acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions de la société », indique OL Groupe. Plus proches et en même temps chacune tournée vers son monde de prédilection, tandis que l’OL s’échine à défendre ses intérêts, à la suite de l’arrêt forcé du foot en France, Tony Parker avoue des envies de diriger un jour ou un autre, une franchise de la prestigieuse NBA dont le Français a marqué l’histoire, avec les Spurs.