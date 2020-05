LOSC, ASM : Les 10 meilleurs transferts au crédit de Luis Campos

Luis Campos voudrait quitter le LOSC, selon une information donnée ce lundi, par RMC. La radio avance des relations compliquées avec sa direction, pour justifier les velléités du directeur sportif, au club lillois depuis 2016. Son départ, s’il se confirme, va jeter le trouble sur le projet des Dogues, car le business modèle du club est basé sur les opérations de trading de joueurs. Et sur ce terrain là du football, Luis Campos est un crack.

Luis Campos est passé maître dans l’art de recruter

On l’a découvert à Monaco, à partir de 2013, quand il accepta de jouer le rôle de conseiller de l’ancien président Vadim Vasyliev. Son passé de scout, notamment au service de José Mourinho au Real Madrid, ses nombreuses connections et la digitalisation de son travail l’ont élevé au rang d’homme orchestre, sur qui repose tout ou partie du business d’un club. La preuve étant que nous avons dressé son top 10 des meilleurs transferts. Meilleur au sens monétaire plus que sportif, bien que les deux soient logiquement liés.

Plus de 380 M€ de plus value en 10 transferts seulement

Dix transferts, (onze avec celui de Victor Osimhen qui n’est pas encore parti, mais qui le fera à prix d’or pour Lille), à l’origine d’une plus-value totale de 380,75 millions d’euros (en indemnités sèches, hors bonus additionnels). Cela, sur un laps de temps de sept ans, et en fréquentant deux clubs. Nicolas Pépé est sa plus belle réussite, parce que recruté 10 millions depuis Angers, il a été cédé une petite saison plus tard à Arsenal, à 80 millions d’euros. Et des exemples, il y en d’autres à découvrir ci-dessous, qui justifient l’impact du technicien portugais et la valeur qu’il représente, pour n’importe quel club. Pas encore parti, mais déjà à peu près certain de trouver une porte de sortie. Son nom circule justement à Marseille, qui vient de perdre son directeur sportif, mais selon RMC, les relations seraient fraîches entre Campos et le président Eyraud.

Les 10 meilleurs transferts au crédit de Luis Campos