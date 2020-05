LOSC, ASSE, OGCN : les clubs qui font le plus confiances aux jeunes en Ligue 1

Prime à la jeunesse. Pour certains clubs de football, c’est un leitmotiv ou une ligne directrice stratégique, quand d’autres plaident au contraire pour l’expérience. A quel point les clubs de la Ligue 1, font-ils confiance aux novices du professionnalisme ? L’Observatoire du football, dans sa lettre hebdomadaire, lève la question pour les premières divisions de 93 championnat différents, dont la Ligue 1, en France.

Le LOSC fait le plus cofiance aux jeunes en Ligue 1

Et c’est au LOSC, que les jeunes jouent le plus, aux ordres de Christophe Galtier. C’est assez logique, puisque le business modèle du club est justement centré sur l’éclosion de talents en devenir, pour profiter plus tard d’une plus-value sur le transfert. Cela requiert donc de s’appuyer sur une base jeune. A Lille, sur la saison 2019 et les mois joués de l’exercice 2019-20, 32,1% des joueurs sur le rectangle vert avaient moins de 22 ans. Un tiers environ de l’effectif, c’est le ratio le plus élevé du championnat.

L’OGCN et l’ASSE suivent sur le podium

Devant l’OGC Nice, à 30,8% et l’ASSE, à 24,6%. Sportivement, on note qu’il n’y a pas franchement de vérité à ce niveau, puisque le LOSC a joué le haut du tableau, cette saison, Nice le ventre mou jusqu’aux places européennes et Saint-Etienne s’est un peu fait peur, dans la lutte pour le maintien.

La Ligue 1 fait plus confiance aux U21 que les voisins européens

Inversement, c’est à Monaco (8,3%), Angers (5,4%) et surtout Amiens que les jeunes ont le moins d’occasions de s’exprimer. Au club Picard, la part donnée par l’Observatoire du football est de 0,4%. La Ligue 1 fait largement plus confiance à ses U21 (à 15%) que la Premier League anglaise (8,5%), la Bundesliga allemande (9,8%), la Liga espagnole (7%) et la Serie A italienne, à 7,7%..