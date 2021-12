LOSC : Combien Lille a gagné jusqu’ici en Ligue des champions ?

La Ligue des champions aura deux clubs français, dans sa phase finale.

Qualifié le LOSC, pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, saison 2021-2022. Et, excusez du peu, premiers de son groupe, devant le RB Leipzig, c’est une performance remarquable, des champions de France. Elle va faire du bien à tout le collectif de Jocelyn Gourvennec et en interne, soulager les finances, mis à mal, par les effets de la crise.

Le LOSC rejoint le PSG en 8es de la Ligue des champions

Au bout de cette phase de groupe, les Lillois reposent sur au moins 38,31 millions d’euros, minimum certains gagnés dans cette C1. Ils se décomposent comme suit : d’abord la prime commune aux 32 formations qualifiées dans le tournoi, elle est de 15,64 millions d’euros. Ensuite la phase de groupes, le LOSC a remporté trois matchs payés 2,8 millions d’euros chacun et concédé deux nuls à 930 000 euros. Cela vaut donc 10,26 millions de plus.

Un parcours à près de 40 M€ garantis. Et plus avec le marketpool

Et encore 9,6 millions, venant récompenser l’accession aux huitièmes de finale. Plus, aussi, la part du classement au coefficient : 31es sur les 32 clubs engagés, les Dogues recevront ici 2,274 millions d’euros. Voilà qui donne, ce total de 38,31 millions d’euros, que complèteront, au bout du tournoi, les droits de l’audiovisuel, qui ne sont pas ici inclus. Deux clubs français étant qualifiés pour la phase éliminatoire, la part sera donc moins épaisse, puisque à partager. Mais cette performance sécurise un peu tout le football hexagonal à l’indice UEFA. Et ça, ça n’est pas rien.