LOSC : combien rapporte la qualif’ en Ligue Europa ?

Bravo au LOSC qui sauve la face d’un football français moribond sur la scène européenne (or PSG avec, qui devrait pouvoir se qualifier en C1). En dominant le Sparta Prague (2-1), ce jeudi soir, le club nordiste a validé son billet pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, gonflant par la même occasion la cagnotte des primes à la performance, de plus du million d’euros, en plus du reste précédemment acquis.

Le LOSC verra les 16es de la Ligue Europa

Selon le barème communiqué par l’UEFA, la saison 2019-20 dernière, les 48 équipes engagées dans la phase finale sont toutes récompensées d’un même bonus commun, de 2,92 millions d’euros. Après quoi, chaque victoire en poule paie 570 000 euros et le match nul, 190 000 euros. Avant la dernière journée de la phase de groupes, Lille a gagné trois fois et concédé deux partages des points. Cela donne un total de 5,01 millions en récompense du parcours accompli.

Au moins 7 à 8 M€ de primes à la performance

Et plus encore, puisque certaine de voir les seizièmes de finale de la Ligue Europa, l’équipe de Christophe Galtier recevra un million d’euros. Et un autre million (ou la moitié), selon qu’elle terminera première ou deuxième de sa poule. En résumant jusqu’ici, le LOSC va recevoir a minima 6,5 millions d’euros (ou 7 M€), en incentives aux résultats sportifs. Plus 785 730 euros, de la part dite au coefficient, au titre du passé du club sur la scène européenne, au cours de la dernière décennie.

Des droits de l’audiovisuel à l’avantage des Dogues

Soit de 7 à 8 millions d’euros qu’enfin les droits de l’audiovisuel, viendront compléter au bout du tournoi. Avantage à ce sujet pour Lille, avec la chute du Stade de Reims, aux portes de la phase finale, il n’était que deux clubs français engagés. Et seul celui du Nord va continuer, puisque l’OGCN est d’ores-et-déjà éliminé. C’est cela en moins à partager avec les autres, pour les Dogues.