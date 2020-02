LOSC – Combien vaut Renato Sanches sur le mercato ?

Le LOSC serait-il en train de réussir là ou le Bayern Munich et Swansea une saison en prêt, ont échoué ? Ça en prend le chemin avec Renato Sanches, talent précoce du football, qui n’a pas su confirmer son potentiel en Bavière, après avoir rejoint le puissant club champion d’Allemagne sitôt le titre du Portugal à l’Euro 2016 acquis. Le milieu de terrain axial a débuté sa saison avec difficulté, mais depuis le début de l’hiver il monte en puissance sur les pelouses de la Ligue 1.

Renato Sanches progresse sportivement. Pas encore financièrement

Sa progression ne se ressent pas encore sur sa valeur marchande estimée ça et là. Le LOSC a payé 20 millions d’euros au Bayern Munich, l’indemnité pour le recruter. C’est-à-dire quinze de moins que celle réglée par les Bavarois au Benfica, son club formateur, en 2016. A un peu plus de la mi-saison 2019-20, et conséquemment à ses débuts hésitants dans le nord de la France, il est estimé à 18 millions d’euros par Transfermarkt, et une petite douzaine, du côté de l’Observatoire du football. Nul doute néanmoins, s’il reste sur le même niveau de performances qu’en ce moment, qu’il sera beaucoup plus bankable cet été.

Un contrat de quatre ans jusqu’en 2023 signé avec le LOSC

Renato Sanches n’a que 22 ans, mais déjà l’expérience et la maturité d’un joueur plus aguerri. Outre son passage au Bayern Munich, l’une des références internationales, il compte un peu moins d’une vingtaine de capes sous le maillot du Portugal. De surcroît, Lille a montré depuis la nouvelle direction, une certaine forme d’habileté dans les négociations. Son joueur est encore sous contrat trois ans et demi, ça donne du temps au club de le valoriser avant de lui permettre d’aller (re)tenter sa chance dans un club majeur du foot mondial.

Le deuxième plus gros salaire lillois derrière Loïc Rémy

Les 20 millions d’euros de son transfert sont un record au club nordiste. Pour le convaincre de venir jouer en Ligue 1, le LOSC lui a offert le deuxième salaire le plus élevé du vestiaire, d’après les estimations dernièrement données par le journal L’Equipe. Renato Sanches approche les 3 millions d’euros bruts la saison, sans les variables.