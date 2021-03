LOSC et New Balance prolongent : Le « plus important partenariat jamais signé »

Le LOSC et NEw Balance vont poursuivre leur collaboration, entamée en 2016.

Le contrat s’achevant au terme de cette saison 2020-21 est officiellement prolongé ; ce mardi matin, le LOSC et New Balance annoncent la poursuite de leur collaboration, entamée voilà cinq ans. La marque de Boston continuera de fait, d’habiller le collectif lillois, sur les pelouses des compétitions nationales et européennes.

Le LOSC et New Balance poursuivent leur collaboration

Le club évoque dans son communiqué « un partenariat d’envergure, le plus important jamais signé par le LOSC avec un équipementier », sans toutefois préciser la durée de ce nouveau bail (« un nouvel engagement à long terme »), ni son montant ; il était précédemment estimé à près de 2,8 millions d’euros par saison.

« Un partenariat puissant et ambitieux » selon Létang

« Dans une période ou la crise sanitaire et économique nous impose de nous réinventer, nous avons avec New Balance pour ambition d’innover et d’apporter un vent de fraicheur, dit le président lillois, Olivier Létang, dans le communiqué. Ce partenariat est puissant et ambitieux, et permettra au LOSC de développer, au-delà de ses gammes de produits et du merchandising du club, son activité marketing, son image et sa visibilité en France et dans le monde. »

Premier et seul club français sous contrat avec New Balance

Le LOSC est un « ambassadeur France et Europe », de New Balance, l’un des clubs les plus premium associés à la marque et le premier (et cette saison le seul), partenaire français. Nantes a aussi porté un temps les tenues de l’équipementier américain.