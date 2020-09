LOSC : Les notes des joueurs lillois sur FIFA 21

La révélation des notes des joueurs de la Ligue 1 sur FIFA 21 est en cours. Parmi elles, quelques une qui concernent le LOSC et ses membres. Des statistiques en augmentation pour les Dogues, qui sortent d’une saison bonne mais mitigée, en championnat.

Les joueurs du LOSC en progrès sur FIFA 21

Le duo de l’entre-jeu constitué de Renato Sanches et Luiz Araujo en est la preuve. Évalué à 75, l’an dernier, le premier profite du dernier exercice (3 buts et 1 passe décisive en 19 matches) pour gagner 3 unités et atteindre les 78 sur cette édition. L’autre prend un point, passant de 75 à 76 de moyenne générale. Cette croissance globale des notes du LOSC s’explique, à l’instar de celle de l’OGC Nice, par un ticket européen gagné la saison dernière, en accrochant la 4ème place de Ligue 1.

Mike Maignan et Benjamin André dans les 25 meilleurs joueurs de Ligue 1

Malgré les départs de Loic Rémy et Victor Osihmen, les Dogues disposent d’atouts certains sur cette édition 2021. En témoigne la présence de deux des joueurs du LOSC parmi les 25 meilleurs de Ligue 1, sur FIFA 21 : Mike Maignan et Benjamin André. Le premier se hisse en 4ème position des gardiens de but du championnat français, avec une note de 82. Le milieu de terrain, lui, tire profit de son importance dans le jeu lillois, qu’il a acquis tout au long de ses 26 matches joués avec les Nordistes, lors de la saison 2019-20, pour gagner deux unités et passer de 78 de générale à 80.

Les notes des joueurs du LOSC sur FIFA 21

Mike Maignan = 82

Benjamin André = 80

Renato Sanches = 78

Jonathan Bamba = 78

Zeki Celik = 77

Luiz Araujo = 76

Timothy Weah = 68