LOSC, OGC Nice : On a simulé leur tirage en Ligue Europa

Le Stade de Reims étant tombé contre les Hongrois de Fehervar en barrages, seulement deux clubs français participeront à l’édition 2020-21 de Ligue Europa. L’OGC Nice et le LOSC connaîtront leur tirage pour les phases de poules ce vendredi 2 Octobre. Tous deux dans le chapeau 4, ils devront s’attendre à affronter des prétendants au titre dès les premiers matches, mais auront sans doute leurs cartes à jouer.

Le LOSC et l’OGC Nice dans le chapeau 4

Comme pour la Ligue des Champions, nous avons simulé le tirage au sort de la Ligue Europa sur le site draw.inker, à la veille de ce dernier. Leur présence dans le chapeau 4 ne facilitera pas la tâche de l’OGC Nice et du LOSC, lors du premier stade de la compétition, à 48 équipes. S’il en était ainsi, les Aiglons devraient avoir un coup à jouer, face au Sporting CP, au PAOK Salonique et à l’APOEL Nicosie. Pas autant de certitudes pour les Dogues, qui devraient affronter le Benfica, La Gantoise, et le Rapid Vienne.

Rendez-vous le 22 octobre pour le début de la Ligue Europa

Ces prédictions n’assurent en rien le résultat du tirage officiel, qui aura lieu ce vendredi à Nyon. Après celui-ci, les équipes auront 20 jours pour se préparer avant le début de la compétition. Nous saurons, le 10 décembre, date des derniers matches des phases de poules, si le LOSC et l’OGC Nice font partie des deux premières équipes de leurs groupes, qui se qualifieront pour la suite.