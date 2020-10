LOSC, OGCN, Arsenal… Qui va gagner la Ligue Europa selon les bookmakers ?

Ils ne seront que deux clubs français en lice, puisque Reims a chuté aux barrages, contre les hongrois de Fehérvar, dans cette Ligue Europa 2020-21. L’OGCN et le LOSC entament, ce mercredi soir, leur campagne européenne, respectivement contre le Bayer Leverkusen et le Sparta Prague. Aucun des deux ne fait vraiment partie des favoris pour remporter la compétition, selon les bookmakers, qui imaginent un club anglais aller au bout.

Le LOSC et l’OGCN pas franchement favoris de cette Ligue Europa

Ce n’est pas une surprise au vu de la rude concurrence que nous offre cette compétition, dès les phases de poules. Actuel premier de Ligue 1, le LOSC semble avoir les moyens de se défaire du Celtic, de l’AC Milan et du Sparta Prague, pour atteindre les 16ème de finale. L’OGC Nice pourrait aussi s’en sortir face au Bayer Leverkusen, au Slavia Prague, et à l’Hapoël Beer Sheva. Etre sacré cette saison sera une autre affaire pour les deux clubs français, cotés respectivement à 39 et 39,5, selon les six bookmakers étudiés.

Les bookmakers voient Arsenal ou Tottenham soulever le trophée

Les deux clubs avec la cote la plus basse, comprenez ceux que les bookmakers estiment les plus susceptibles de remporter la Ligue Europa, sont d’illustres rivaux londoniens : Arsenal et Tottenham. La victoire finale des Gunners est évaluée à 7,46 en moyenne, celle des Spurs à 7,54. Muet en compétitions européennes depuis sa dernière Ligue des Champions, remportée en 2007, l’AC Milan parait être l’outsider adéquat de cette édition. Chez les opérateurs observés, sa cote est de 10,75 de moyenne.