LOSC, OGCN : Le point sur leurs primes en Ligue Europa

La quatrième journée de la Ligue Europa 2020-21 s’est disputée ce jeudi soir, à ce stade commence à se dessiner la suite du tournoi, pour les phases finales éliminatoires. Le LOSC, à la faveur d’un nul décroché contre le Milan AC (1-1), a toutes les chances d’en être. Pas ou moins l’OGC Nice qui s’est incliné une troisième fois en quatre matches, contre le Slavia Prague cette fois (1-3). Les Aiglons sont troisième du groupe C.

Fortunes diverses pour le LOSC et l’OGCN en Ligue Europa

Lille peut raisonnablement viser le demi-million d’euros en plus, de prime pour les qualifiés des seizièmes de finale du format. Et un autre demi-million ou le million, selon si le club termine premier ou dauphin de son groupe H. Cela, dans la configuration, de la saison dernière, du prize money dédié par l’UEFA à la compétition. Car, en ces temps de crise sanitaire et économique, il y a une part d’incertitude sur l’enveloppe finale. Elle était la saison dernière de 560 millions d’euros, pour la seule Ligue Europa.

Plus de 5 M€ à Lille et l’espoir de gonfler la cagnotte

A ce stade, avec deux victoires et deux nuls, les Nordistes cumulent 5,225 millions d’euros de primes et de part au coefficient, qui se justifient ainsi : un bonus commun à toutes les équipes de 2,92 millions d’euros, 570 000 euros la victoire en phase groupe et 190 000 euros, le match nul. Avec deux victoires et deux nuls, cela fait 4,44 millions pour le LOSC, plus 785 730 euros, de la part au coefficient européen, sur les dix dernières saisons. Suivant la même logique, l’OGC Nice, avec une seule victoire et une 40e place au classement de l’indice UEFA additionne 4,204 millions d’euros.

L’OGC Nice en ballotage défavorable dans le groupe C

Sachant, tel qu’on l’a dit plus haut, que la qualification pour les seizièmes ajoute 500 000 euros, que la première place de groupe vaut 1 million et la moitié pour la deuxième, et qu’à l’arrivée, le vainqueur de cette Ligue Europa, gagnera 8,5 millions d’euros, en plus de toutes les primes précédentes. S’y ajouteront aussi, en bout d’épreuve, les bénéfices des droits de la télé. Il n’y a que deux clubs français engagés, cette saison, cela fera plus à partager entre eux, sur le gâteau.