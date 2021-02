LOSC, OL, ASM, ASSE champions d’Europe des plus-values sur le mercato

Les clubs français ont presque tous réalisés des bénéfices sur les dix dernières saisons de mercato.

Ça n’est pas forcément une nouveauté, plus une confirmation, de quelque chose que la France sait plutôt mieux faire que ses proches voisins. Et qui s’est accentué à l’amorce du projet du LOSC, anciennement mené par Gérard Lopez, jusqu’à sa mise à l’écart : les clubs français sont les champions d’Europe des plus-values enregistrées sur le marché des transferts, en dix ans.

LOSC, ASSE, OL… Six clubs de Ligue 1 dans le top 10

Pas tous, mais quelques-un se distinguent, selon la lettre publiée ce lundi, par l’Observatoire du football. Lille en tête donc, avec un bénéfice estimé à 235 millions d’euros sur la période, entre les dépenses pour les recrues (253 M€) et les cessions de contrats (488 millions d’euros). Le LOSC n’est pas seul, il y a six autres clubs nationaux, dans le top 10, avec l’AS Monaco (2e, +202 M€), l’OL (3e, +167 M€), l’ASSE (6e, +113 M€), les Girondins de Bordeaux (7es, +91 M€) et le Montpellier HSC, dixième à plus 80 millions d’euros.

Seuls le PSG et l’OM perdent de l’argent sur la décennie

La Sampdoria (+147 M€), l’Atalanta (+137 M€), Hoffenheim (+87 M€) et le Genoa (+84 M€), complètent le top 10. L’Observatoire du football relève enfin, à propos de la Ligue 1, que seuls le PSG et l’OM sont déficitaires sur la période étudiée, soit les dix dernières saisons du mercato, en France. Paris est à -424 M€ et « la 4e valeur la plus négative dans l’absolu », est-il indiqué, quant à l’OM il est à moins 31 millions d’euros.