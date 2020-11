LOSC – OL : Pour qui ce choc dominical selon les bookmakers ?

C’est un choc de haut de tableau, qui se déroulera au Stade Pierre-Mauroy ce dimanche 1er novembre entre deux prétendants à l’Europe. Deuxième, au commencement de la journée, derrière le PSG à la différence de buts, le LOSC accueille l’OL, 6ème avec 5 points de retard, pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1. Les Dogues sont, pour l’instant, irréprochables en championnat, avec 5 victoires pour aucune défaite, tandis que les Gones sortent d’un match rondement mené face à l’AS Monaco (4-1). Tant de paramètres qui laissent les bookmakers indécis, quant à l’issue de la rencontre.

Le LOSC et l’OL presque sur un pied d’égalité

Habituellement pas si basse, la cote du match nul est affichée à 3,31, selon une moyenne réalisée à partir de six bookmakers différents. La victoire de l’OL (2,64) semble plus plausible au regard de ces derniers que celle du LOSC (2,77), mais pas de quoi en faire le favori incontesté de la rencontre. D’autant plus que le score le plus envisagé par les spécialiste serait un partage équitable des points à un but des deux côtés (5,02). Derrière, c’est le succès in extremis des Lyonnais, évalué à 7,6 contre 1. Sur les 6 dernières confrontations, 4 se sont soldées par un score indécis de 2-2, qui pourrait rendre 9,98 la mise s’il se réitère cette fois-ci.

Les bookmakers aussi indécis sur les buteurs

Du côté des buteurs potentiels, un joueur sort du lot dans chaque équipe. Déjà auteur de 4 réalisations depuis le début de la saison, Burak Yilmaz est le favori avec une cote de 2,67, suivi par son adversaire vis-à-vis Moussa Dembélé, à 2,75. Ce dernier est estimé plus susceptible de faire trembler les filets que son coéquipier Memphis Depay (2,93), pourtant actuel quatrième meilleur du championnat dans cette discipline. Enfin, si vous imaginez Jonathan David ouvrir son compteur avec le LOSC, après 10 premiers matches de disette, la cote s’élève à 3,29.