LOSC – OL : Qui va gagner le choc selon les bookmakers ?

La Ligue des champions pour enjeu aux débats. Le LOSC comme l’OL ont l’ambition d’y retourner, puisqu’ils ont disputé l’édition de la C1 en cours ; pour Lyon la compétition se poursuit même, au stade des huitièmes de finale. Gagner pour garder le contact avec le podium, tel est le mot d’ordre de part et d’autre. Mais plutôt le club nordiste, d’après ce qu’envisagent les bookmakers de France.

Le LOSC est favori, mais l’OL peut viser le nul

Le LOSC est donné gagnant à la cote moyenne de 2,18. Le match nul suit à 3,34 et le succès des Gones en terre adverse est plus lointain, à la moyenne de 3,52. Sauf qu’à trancher pour un résultat final exact, c’est l’équité 1-1 qui ressort en premier. Ce scénario du match paie 5,27 fois la mise de départ. Si ce n’est cette issue là, alors probablement que le Lille s’imposera d’un court avantage, un but à zéro, qui vaut une cote de 6,35 chez les six opérateurs du jeu que nous avons consulté.

Un duel entre Victor Osimhen et Moussa Dembélé

Si des buts il doit y avoir, alors faudra-t-il garder un oeil sur Victor Osimhen. Il est le premier choix des bookmakers, à la cote de 2,4. Il trouvera face à lui la route de Moussa Dembélé qui le suit dans l’analyse avec un but qui vaut une cote 2,58. Le choc LOSC – OL se dispute ce dimanche soir à partir de 21H00 au stade Pierre-Mauroy.