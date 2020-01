LOSC – PSG : Que sera ce match selon les bookmakers ?

Toujours et seul club de Ligue 1 invaincu à domicile cette saison, le LOSC reçoit sûrement son principal danger de la saison à Pierre-Mauroy. Meilleure équipe du championnat à domicile, Lille reçoit la plus efficace à l’extérieur, avec le PSG. Pour ne pas céder du terrain, sur les autres candidats européens, les Nordistes seraient bien inspirés de poursuivre leur série. Faut-il encore qu’ils en aient les moyens. Rien n’est moins sûr d’après les bookmakers de France.

L’invincibilité du LOSC menacée par la visite du PSG

Malgré la situation évoquée plus haut à leur avantage et le large succès (5-1) de la saison dernière, les Lillois ne le sont pas dans le détail des cotes. Ils sortent vainqueurs à la cote moyenne 5,97 contre 1,48 le succès des Parisiens à l’extérieur, et 4,87 le partage des points. Le match nul, c’est encore le mieux que puissent espérer les hommes de Christophe Galtier. Le 1-1 qui vaut une cote moyenne de 7,6. Mais les bookmakers penchent un peu plus sûrement vers les succès 0-2 (à 7,06), voire un plus étriqué et probable 1-2 (à 6,92), à l’avantage du Paris Saint-Germain.

Un duel à trois contre un face au but adverse

Avec Kylian Mbappé préféré à Neymar et Icardi face au but. La cote du Français qui marque est de 1,9, celle du Brésilien à 1,92 et pour l’Argentin, 1,95. Pour le Lille OSC, Victor Osimhen devrait être aligné dès le coup d’envoi pour tenter de faire parler la poudre. L’attaquant nigérian est crédité d’une cote de but de 2,9. Le match LOSC – PSG, 21e journée de Ligue 1, se dispute ce dimanche soir à partir de 21h00, en direct sur Canal +.