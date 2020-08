LOSC : Que vaut le 11 type de la saison 2020-21 sur le mercato ?

Cet été encore, le LOSC a frappé un grand coup, sous la forme d’une autre cession de joueur record, avec le départ de Victor Osimhen à Naples, moyennant 70 millions d’euros, sans les bonus. Cette fois, le club nordiste a moins mégoté sur la dépense, rasséréné par une saison dernière financièrement plus profitable, avec la page Ligue des champions. Avec le renfort de Jonathan David venu de La Gantoise, il a signé la recrue la plus chère de l’histoire, à Lille.

Plus de 200 M€ la valorisation du 11 du LOSC sur le marché

Et ça n’est sûrement pas terminé, car le marché ds transferts, décalés cette année pour les raisons sanitaires que l’on sait, est encore ouvert jusqu’au début du mois d’octobre. Nul doute que le LOSC annoncera de nouvelles signatures. D’ici là, le onze type de la saison 2020-21 est celui ci-dessous, proposé par le journal L’Equipe. Selon nos estimations, il est valorisé à plus de 200 millions d’euros et est, de fait, l’un des plus chers du championnat de France, tout juste débuté.

Un collectif jeune avec un gros potentiel de valorisation

En moyenne, un joueur de ce collectif vaut 17 millions sur ce mercato, c’est-à-dire non loin des valeurs du moment de Domagoj Bradaric et Mike Maignan. Cet effectif a aussi la particularité d’être jeune, avec un énorme potentiel de valorisation. Hormis les 36 printemps du capitaine José Fonte, en défense et Benjamin André, jeune trentenaire, ce 11 a 26 ans de moyenne d’âge et des « rookies » plein d’avenir. Au plus haut, Jonathan Ikoné domine, estimé à 35 millions d’euros. Ou plus pour le LOSC, un club habile et pour dénicher les perles du moment, et pour négocier ensuite, leur cession avec d’autres clubs.

Le onze type du Lille OSC 2020-21 sur le mercato