LOSC : Salaire, contrat, ce que Victor Osimhen a signé avec le Napoli

C’est le transfert de l’été en Ligue 1, dans le sens des départs, que celui de Victor Osimhen du LOSC vers le SSC Naples. Montant de l’opération : 70 millions d’euros et quelques autres sous la forme de variables, payés par le club de Serie A, à son homologue de la Ligue 1. En contrepartie, Victor Osimhen a troqué le maillot rouge et bleu foncé, pour le bleu ciel des Partenopei.

Victor Osimhen a signé cinq ans avec le SSC Napoli

A cette occasion, le prolifique attaquant de 21 ans a paraphé un contrat, d’une durée maximale de cinq ans, avec pour terme le 30 juin 2025. Chargé, il lui rapporte l’équivalent de 487 000 euros brut mensuels. Et possiblement plus avec les bonus négociés à titre individuel et collectif. Selon la Gazzetta dello Sport, il est sur le podium des plus hauts salaires de sa nouvelle équipe, derrière le défenseur Koulibally (6 M€ net la saison) et son partenaire offensif, Lorenzo Insigne (4,6 M€ net). A près de 4,5 millions net par an, Osimhen gagne l’équivalent de Lozano et Mertens.

Un salaire multiplié par près de 5 entre le LOSC et Naples

En passant de Lille à Naples, le phénomène nigérian révélation de la saison dernière de Ligue 1, a multiplié par cinq environs, ses émoluments personnels. En 2019-20, il a disputé 38 matches avec le LOSC touts compétitions confondues, pour 18 buts inscrits.