LOSC – Stade Rennais : Que va donner la rencontre selon les bookmakers ?

Premier choc de la saison 2020-21 tout juste démarrée, le LOSC, quatrième du dernier exercice, reçoit le Stade Rennais, troisième. Les deux clubs visent une même place sur le podium final et une qualification à la prochaine campagne de la Ligue des champions. La saison sera longue, mais déjà l’une des deux formations à l’occasion de prendre l’avantage sur l’autre, ce samedi, en soirée.

Vers une affiche serrée entre le LOSC et le Stade Rennais

A domicile, Lille est donné vainqueur à la cote moyenne de 2,15 contre un, tandis que le match nul suit à 3,26 et le succès breton paie 3,8 fois la mise initiale. Les cotes sont serrées, c’est le signe d’un match âprement disputé et incertain au bout du compte. C’est-à-dire une affiche qui se solde plutôt par le partage des points, sur un score de un but partout (à la cote de 5,34), sinon sur un succès étriqué (1-0) des joueurs de Christophe Galtier, à 5,8 en moyenne.

Premier(s) but(s) en Ligue 1 pour la paire David/Yilmaz ?

Ce match sera l’occasion, pour le public de voir, et pour le coach, de tester en grandeur nature, la toute nouvelle ligne offensive du club nordiste. Osimhen parti à Naples, le nouveau dépositaire du jeu offensif lillois, se nomme Jonathan David. Et c’est lui qui offre les meilleures garanties de marquer d’après les bookmakers, à 2,81 contre un. Lui, et son nouveau partenaire en pointe, Burak Yilmaz, à 2,9. En face, Mbaye Niang pourrait donner au change, car sa cote est plutôt à son avantage, avec un but de sa part qui paie, 3,74 fois la mise de départ. Le match LOSC – Stade Rennais est programmé à 21h, à suivre en direct sur Canal + et la nouvelle chaîne Téléfoot.