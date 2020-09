Manchester City : De Bruyne et les notes des Citizens sur FIFA 21

L’exercice 2020-21 a débuté ce samedi 12 septembre pour la plupart des clubs de Premier League. Même si les joueurs de Manchester City n’ont pas encore foulé la pelouse, leur objectif est visible de tous : récupérer le championnat. Privés, par Liverpool, d’un troisième titre d’affilée la saison dernière, les Citizens semblent avoir l’équipe adéquate pour aller reprendre ce trophée cette saison. Sur le jeu FIFA 21, l’effectif des Mancuniens a, en tout cas, toutes les armes pour réussir.

Neuf joueurs de dans le top 100, De Bruyne et Agüero dans le top 15

EA Sports a dévoilé les notes des 100 meilleurs joueurs sur FIFA 21, où figurent 9 joueurs de Manchester City. En tête de file, Kevin de Bruyne reste le meilleur milieu de terrain du jeu, et le 4e meilleur joueur, avec une note de 91. Derrière lui, Sergio Agüero pointe à la 15e place, avec une générale de 89. Malgré ces bons résultats, les Citizens affichent un bilan plutôt décevant par rapport à l’édition passée. Avec les départs de Leroy Sané et David Silva, et la dégringolade de Fernandinho sur le jeu, les Citizens perdent 3 membres du top 100, pour en retrouver 2 avec Riyad Mahrez et Kyle Walker. Au final, avec ces 9 joueurs dans les 100 meilleurs sur FIFA 21, Manchester City a un joueur de retard sur son rival Liverpool, qui en affiche 10.

Les joueurs de Manchester City stagnent sur FIFA 21

Kevin de Bruyne à 91, Sergio Agüero à 89, Aymeric Laporte à 87. Ces chiffres vous disent déjà quelque chose ? Pas étonnant. Entre FIFA 20 et FIFA 21, aucun joueur de Manchester City initialement dans le top 100 n’a vu sa note modifiée. Seuls deux, parmi les neuf Citizens dont les statistiques ont été dévoilées, sur FIFA 21, ont connu un changement. Riyad Mahrez et Kyle Walker ont tous deux gagné 1 point, pour arriver à 85 de général.

Le détail des notes des Citizens sur FIFA 21

Kevin De Bruyne =91

Sergio Aguero = 89

Raheem Sterling = 88

Ederson = 88

Aymeric Laporte = 87

Bernardo Silva = 87

Riyad Mahrez = 85

Kyle Walker = 85

Rodri = 85