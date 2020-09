Manchester City : Les salaires des joueurs de City cette saison 2020-21

Déchu de son titre de champion d’Angleterre par le FC Liverpool, Manchester City n’en reste pas moins l’une des plus grosses cylindrées de la Premier League. Sportive, mais aussi financière. Avec, dans les rangs du club de Pep Guardiola, quelques-uns des footballeurs les mieux payés du pays, parmi lesquels le meneur belge Kevin de Bruyne, en tête de la liste. Il gagne près de 20 millions d’euros bruts, la saison.

Guardiola mieux payé que ses joueurs

Il n’est toutefois pas le mieux payé dans le collectif professionnel des Citizens. C’est une particularité, qui veut que l’entraîneur gagne plus que tous ses joueurs. Josep Guardiola est par ailleurs le technicien à la plus forte rémunération de l’autre-côté de la Manche, à 20 millions de livres (21,5 M€), par saison.

Une masse salariale à près de 260 M€

Epinglé par le fair play financier pour des contrats de sponsoring jugé incohérent, Manchester City n’a, in fine, pas été sanctionné à la hauteur des risques encourus par le Tribunal administratif du sport (TAS), en manque de preuves pour justifier la sanction initiale, de deux ans sans compétitions européennes. Néanmoins depuis cet épisode, le club anglais est dans le collimateur de l’UEFA et doit nécessairement veiller, sinon à gagner plus, à moins perdre. Cela passe d’abord par réduire la masse salariale qui pèse pour part la plus importante des dépenses. Chez les Citizens, elle avoisine les 280 millions d’euros, sur le podium des plus fournies.

Ilkay Gündogan proche de la moyenne du vestiaire

D’après le rapport annuel de Sporting Intelligence, sur la saison 2019-20 dernière, le salaire moyen chez les Skyblues était de 7,6 millions d’euros la saison. A 8 millions d’euros bruts environ, le milieu axial Ilkay Gündogan est celui qui s’en approche le plus.

Tous les salaires des joueurs de Manchester City cette saison 2020-21

Joueur Salaire en 2020-2021 Echéance du contrat Ederson 3,7 M€ 2025 Aymeric Laporte 6,7 M€ 2025 John Stones 5,6 M€ 2022