Manchester City ou OL : Qui ira en demi-finale selon les bookmakers ?

Deux clubs français en demi-finale de la Ligue des champions : et si c’était vrai ? Le PSG y sera de façon certaine, l’OL doit encore composter son billet, pour le dernier carré. Il ne le pourra qu’en dominant Manchester City, ce samedi soir à Lisbonne, pour la suite et la fin des quarts du Final 8, improvisé cette saison 2020. Si Paris et le Bayern ce vendredi, ont assumé leur statut de favori, l’Atlético lui est tombé contre le RB Leipzig. De quoi donner un peu de baume au coeur (et d’espoir), aux Gones, avant les débats.

Les bookmakers n’imaginent pas l’OL se qualifier

Car les bookmakers sont clairs sur le sort des débats, le groupe de Pep Guardiola, va se qualifier pour le tour suivant. La cote en est même sévère, alors qu’il y a deux ans, les Lyonnais ont effacé City de cette même Ligue des champions (2-2, 1-0). Pas de double exploit en perspective, pour les opérateurs de France, Manchester va passer à la cote de 1,09 contre un. C’est si faible que cela en est évident dans leur analyse. D’ailleurs, inversement, Lyon qui se qualifie paie près de huit fois la mise initiale.

Tous les scénarios donnés sont favorables à Manchester City

Pour mieux appréhender à quel point De Bruyne et ses copains ont l’avantage avant le coup d’envoi, il faut jeter un oeil sur les scores les plus envisagés. Dans l’ordre, la victoire 2-0 des Citizens (à la cote de 5,9), 3-0 (à 6,7), ou les plus étriqués 1-0 (7,5) et 2-1 (7,7). Au mieux que les joueurs de Rudi Garcia puissent espérer, c’est un nul (1-1), au bout des 90 minutes réglementaires. Cela paie plus de dix fois la mise de départ.

Plutôt que Cornet, les bookmakers voient Sterling trouver les filets

Maxwell Cornet devrait pourtant en être du côté des Lyonnais. Peut-être même titularisé par son coach Rudi Garcia. Celui qui s’était payé le scalp des Anglais avec trois buts inscrits contre eux en deux matches n’aura pas la même réussite, dans l’esprit des bookmakers. Gageons qu’ils se trompent, mais l’Ivoirien au classement des buteurs possibles, avec une cote supérieure à 8. Ils sont toute une flopée devant lui, à commencer par Sterling, qui concentre les meilleurs chances de trouver les filets, à la moyenne de 2. Il est en balance avec son partenaire Gabriel Jésus (2,2), tandis qu’à Lyon, les chances reposent d’abord sur Dembélé, buteur à 4,3 contre un. Manchester City – OL est à suivre ce samedi soir dès 21h, en direct sur RMC Sport.