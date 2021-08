Manchester City : Salaire, contrat, ce qu’a signé Grealish avec les Citizens

Jack Grealish est un joueur de Manchester City.

En rejoignant Manchester City, hier jeudi, pour 117,5 millions d’euros l’indemnité de son transfert, Jack Grealish est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du football anglais et la septième à l’échelle internationale. L’attaquant de 25 ans quitte Birmingham et son club de toujours, Aston Villa, pour voyager plus au nord, vers l’ambitieux club citizen.

Un contrat record pour Jack Grealish à Manchester City

Autre record pour Jack Grealish, que la durée de son contrat, exceptionnelle puisque signée sur six ans, jusqu’en 2027 ! Contre un salaire, on l’imagine évolutif sur toute cette longueur, que le Daily Star estime néanmoins proche de 300 000 livres hebdomadaires. Soit l’équivalent de 18,4 millions d’euros brut par saison, moins les primes. Ou encore 110 millions d’euros au total, s’il va jusqu’au bout de contrat.

Le deuxième joueur le mieux payé chez les Citizens

Jack Grealish va devenir l’égal de Raheem Sterling à la deuxième place des joueurs les mieux payés dans le riche vestiaire de Manchester City, derrière le Belge Kevin de Bruyne, à 21,5 millions d’euros par an. L’ailier, Jack Grealish a disputé 26 matches de Premier League la saison dernière, il a marqué six buts et délivré le double de passes décisvies.