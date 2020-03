Manchester United – Combien vaut Anthony Martial sur le mercato ?

Anthony Martial possède une carrière pas comme les autres. À seulement 19 ans, l’avant-centre de l’ASM traverse la Manche, pour s’engager avec Manchester United, le dernier jour du mercato estival 2015. Cette arrivée surprend la planète foot, au vu de la somme investie par les dirigeants anglais, 80 millions d’euros bonus compris. Un renfort surprenant pour les supporters mancuniens, qui ne connaissaient pas vraiment ce jeune joueur au fort potentiel.

Anthony Martial est estimé à 60 millions d’euros

Cinq saisons plus tard, Anthony Martial est régulièrement installé en pointe de l’attaque. Le Red Devil a pris part à 22 rencontres pour un total de 10 buts en championnat. Son efficacité devant le but, il l’a apprise à la même école que Karim Benzema ou Alexandre Lacazette, à l’OL. Avant même d’avoir joué un match professionnel avec la formation rhodanienne, l’ASM dépense 5 millions d’euros pour le recruter en 2013. Un pari payant puisque la valeur marchande de l’attaquant de 24 ans a constamment augmenté jusqu’en mai 2018. Depuis, sa cote s’est stabilisée à 60 millions d’euros d’après Transfermarkt et l’Observatoire du football. Il est sinon valorisé à 67 millions au Football Benchmark du cabinet KPMG.

L’attaquant de 24 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2024

Manchester United devrait être en reconstruction cet été, et les dirigeants mancuniens comptent sur leur Frenchie puisqu’il a prolongé son contrat, le 31 janvier 2019. Son bail s’étend désormais jusqu’en 2024, plus une année en option. L’international français (18 sélections, 1 but) gagne environ 1 200 000 euros bruts par mois. Il est devenu l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’équipe, au même titre que Marcus Rashford et David De Gea. Son avenir semble s’écrire du côté de Manchester, à moins qu’il réitère une nouvelle surprise comme ce dernier jour de l’été 2015.