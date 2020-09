Manchester United: Pogba, Martial et les notes des joueurs sur FIFA 21

Il y a beaucoup de changement pour Manchester United sur FIFA 21. Parmi le top 1000 des joueurs les mieux notés, délivré par EA Sports, les Mancuniens ont, pour la plupart, connu des modifications par rapport à l’opus précédent. Entre une progression globale de l’effectif, justifiée par un retour en Ligue de Champions mérité, et des performances personnelles en deçà des espérances, presque toutes les notes ont été remises en question au sein de l’effectif des Red Devils.

Pogba et De Gea en baisse sur FIFA 21

Paul Pogba et David De Gea ne font plus partie des 50 meilleurs joueurs du jeu. Respectivement notés 88 et 89 l’année dernière, les deux stars de Manchester United n’ont pas convaincu la saison passée, et lâchent des points sur le titre version 2021. Le milieu de terrain français perd deux unités et le gardien espagnol en perd 3, pour se retrouver tous les deux à 86 de générale sur cette édition. Autre particularité de cette édition pour les Mancuniens, David De Gea n’est plus le meilleur élément du club sur le jeu, une première depuis FIFA 15 ; il laisse sa place à Bruno Fernandes (87).

Martial et Rashford, le duo d’attaque de Manchester United en progression

Mais il n’y a pas que des mauvaises nouvelles pour Manchester sur ce FIFA 21. Auteur d’une belle saison sous le maillot rouge, l’international français Anthony Martial gagne une unité sur cet opus du jeu, passant de 83 à 84 de générale. Noté pareillement l’année dernière, Marcus Rashford gagne, lui, 2 points et se hisse à 85 de moyenne. En 2019-20, les deux jeunes attaquants se sont partagé équitablement 34 buts en championnat, et incarnent l’espoir de retrouver la réussite d’antan, pour les Red Devils.

Les notes de Manchester United sur FIFA 21

Bruno Fernandes = 87

Paul Pogba = 86

David De Gea = 86

Marcus Rashford = 85

Anthony Martial = 84

Donny Van de Beek = 83

Aaron Wan-Bissaka = 83

Harry Maguire = 82

Fred = 81

Luke Shaw = 81

Sergio Romero = 80

Nemanja Matic = 80

Victor Lindelof = 80

Dean Henderson = 80