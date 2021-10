Marathon de Paris 2021, que gagne-t-on ? Les primes (prize money) de la course

Le Marathon de Paris 2021 récompensera financièrement les vainqueurs, hommes et femmes

Quelques 35 000 athlètes, professionnels ou amateurs, français ou étrangers, femmes et hommes, sont attendus ce dimanche matin, sur les Champs-Elysées, pour l’édition du Marathon de Paris 2021. L’épreuve fait son retour, après avoir été annulée, l’année dernière en raison de la Covid, elle est cette fois organisée en octobre, contre le mois d’avril habituellement. Côté organisation, la grille des primes pour les vainqueurs est fixée.

Parité entre femmes et hommes au Marathon de Paris 2021

Déjà, il y a la parité entre tous les coureurs de ce Marathon de Paris 2021, simplement les hommes seront-ils cinq de plus payés (les 15 premiers contre 10), à l’arrivée, au terme des 42,195 km du format. Pour les deux vainqueurs, la récompense financière sera de 30 000 dollars (25 800 €), 22 000 dollars aux deux dauphins et 15 000 dollars à celle et celui qui grimperont, troisièmes, sur les podiums. En plus, toutes et tous ont l’occasion d’arrondir le bonus, avec des primes d’objectifs, à 5 000 dollars chacune.

Un tee-shirt signé Asics offert à tous les finishers

La première sera offerte à l’athlète qui franchira en premier, la ligne finale sur l’avenue Foch. Par souci d’équité, les hommes partiront en décalé d’un gros quart d’heure, derrière les femmes. L’autre promise dans le cas d’un record battu, sur cette édition parisienne du marathon. Tous les finishers recevront sinon une médaille et un tee-shirt de l’équipementier technique partenaire de la course, Asics. En moyenne, il en coûte une centaine d’euros (plus ou moins selon le moment de l’inscription), pour obtenir un dossard distribué par A.S.O., l’organisateur de la course.

Les primes (prize money) du Marathon de Paris 2021

Femmes et hommes :

1er = 30 000 $

2e = 22 000 $

3e = 15 000 $

4e = 10 000 $

5e = 6 000 $

6e = 4 000 $

7e = 3 000 $

8e = 2 000 $

9e = 1 500 $