Masters Madrid 2021 : Les primes (prize money) du Mutua Madrid Open

Après le tournoi de Monte-Carlo, Tsitsipas se présente parmi les favoris du Masters 1000 de Madrid.

Crie de la Covid 19 et de l’absence de public dans les tribunes oblige, le prize money est en baisse, cette saison, au Masters Madrid 2021. Comme partout ailleurs, sur les autres tournoi du circuit professionnel de l’ATP. L’organisation accorde 3 226 325 euros à son épreuve, dont 2 614 465 euros dédiés aux primes, aux participants.

Un prize money réduit en cette circonstance

C’est un peu plus qu’au Mont-Carlo, le premier Masters 1000 de la saison sur terre battue, disputé au début du mois dernier. Pour le vainqueur du Mutua Madrid Open 2021, il y aura un bonus financier de 315 160 euros. Et bien évidemment, les 1 000 points promis, au classement de l’ATP. Son dauphin finaliste touchera un peu plus de la moitié.

Le tenant du titre absent sur ce Mutua Madrid Open

Ce Masters Madrid 2021 débute ce dimanche, pour s’achever le prochain. Parmi les engagés notables, Rafael Nadal, quintuple lauréat du tournoi croisera peut-être à nouveau la route de Stéfanos Tsitsipas. Vainqueur de son premier Masters 1000 à Monaco, en avril, il a perdu la semaine dernière en trois sets, face à l’Espagnol, en finale à Barcelone. Novak Djokovic, le tenant du titre (en l’absence d’épreuve en 2020), a en revanche préféré faire l’impasse cette année.

Le détail des primes du tournoi du Masters Madrid 2021