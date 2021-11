Masters Turin 2021 : Les primes (prize money) du Nitto ATP Finals

C’est la semaine des Masters Turin 2021, dernier rendez-vous de la saison de tennis, chez les hommes.

Plus que la saison 2020, pour la dernière de l’édition à Londres, mais moins qu’en 2019 : voilà, dans les grandes lignes, le prize money des Masters Turin 2021 qui débutent ce dimanche, 14 novembre. Au total, l’enveloppe des primes distribuées par l’ATP organisatrice, sera de 7,25 millions de dollars (6,3 M€).

Un prize money augmenté sur le Nitto ATP Finals 2021

Huit joueurs sont qualifiés, leds huit meilleurs au classement de la saison 2021, dont le numéro deux mondial russe, Daniil Medvedev, tenant du titre. Ils sont divisés en deux groupes, avec deux qualifiés pour le dernier carré, pour la dernière ligne droite vers le titre. Au Nitto ATP Finals, les remplaçants, aussi, sont payés : un peu plus de 80 000 euros. Ensuite, chacun des huit participants au tournoi a la garantie de gagner 151 000 euros, s’il dispute trois matchs. Même s’il les perd tous.

Une prime de 2 M€ à qui remportera tous ses matchs aux Masters

S’il n’en dispute qu’un et abandonne ensuite, il touchera 86 500 dollars (75 600 €) et 129 750 $ (113 500 €), s’il en joue deux sur trois. En 2021, le vainqueur des Masters flirtera avec le million d’euros, qu’il était sûr de toucher, avant la pandémie. Mais il prétendra à plus, s’il demeure invaincue, dans le tournoi. En ce cas, ça vaudra une prime de 2 millions d’euros, pour ce rendez-vous final de l’année et la saison du circuit mondial, du tennis masculin.

Toutes les primes des Masters Turin 2021

Remplaçant = 93 000 dollars (81 200 €)

Participation au tableau final = 173 000 $ (151 100 €)

Victoire en phase de groupe = 173 000 $ (151 100 €)

Demi-finale = 530 000 $ (462 900 €)

Vainqueur = 1 094 000 $ (955 500 €)

Vainqueur invaincu = 2 316 000 $ (2 000 000 €)

Les participants aux Masters 2021 de Turin

Groupe Vert :

Novak Djokovic

Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev

Casper Ruud

Groupe Rouge :

Daniil Medvedev

Alexander Zverev

Matteo Berrettini

Hubert Hurkacz