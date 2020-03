Materazzi vend son maillot du coup de boule pour faire face au Coronavirus

Et l’on reparle de la finale de la Coupe du monde 2006 de football et du coup de boule administré par Zinedine Zidane à Marco Materazzi, devenu presque aussi légendaire que le titre in fine attribué, à la Squadra Azzura. Souvent arrogant, pour ne pas dire détestable quand il évoque le sujet, cette fois l’ex-défenseur joue la carte de la solidarité, dans un contexte de crise sanitaire mondiale, face au Coronavirus.

Les bénéfices de la vente versés à la Croix Rouge

Sur son compte Instagram, Marco Materazzi a posté une image dudit maillot bleu et doré, flanqué de son numéro 23, sur lequel il a ajouté sa dédicace personnelle. Et le joueur d’inscrire en légende : « Le maillot est prêt!! Dernier jour aujourd’hui pour faire une enchère. Demain, nous effectuerons le tirage en direct. » Agé de 46 ans, l’ancien défenseur de l’inter Milan explique qu’avec ses camarades de la promotion 2006, ils se mobilisent, pour récolter des fonds afin de soutenir la Croix Rouge, en Italie.

Saluons et remercions l’initiative du champion du monde 2006… et nous sommes les premiers surpris de l’écrire. Parce qu’en plus on se doute de l’importance de lui, de cette pièce si particulière.