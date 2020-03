Messi et Cristiano Ronaldo: ce que le Coronavirus pourrait leur faire perdre

C’est la crise sanitaire, aux conséquences économiques ravageuses. Dans le football, le Coronavirus oblige les clubs tour à tour, à prendre les dispositions légales selon les pays, pour réduire les salaires des joueurs. Les mesures concernent forcément les mieux payés du monde, parmi lesquels, Lionel Messi d’une part et Cristiano Ronaldo, de l’autre.

Jusqu’à – 38,5% de revenus potentiellement pour Lionel Messi

En prenant les informations données par les clubs, puis en estimant le manque à gagner du côté des sponsors, le magazine Forbes s’est essayé à mesurer ce que l’attaquant du FC Barcelone et son pair de la Juventus Turin pourraient perdre à cette occasion. A l’addition de la baisse de son salaire (le Barça souhaitait pouvoir réduire les revenus de ses joueurs de 70%, cela a été refusé par la Ligue), et des revenus générés hors des pelouses du football, notamment de son équipementier adidas, Lionel Messi devrait gagner 78 millions de dollars en 2020, contre 127 millions, l’année dernière. La baisse en ce qui le concerne serait de 38,5%.

Avec Cristiano Ronaldo, le footballeur le mieux payé du monde

Et de 16,5% pour Cristiano Ronaldo, sachant qu’en Italie, les clubs vont baisser les salaires jusqu’à 30% possibles, selon les cas. Au cumul de tous les revenus (salaires, primes, sponsoring et merchandising), l’attaquant de la Juve a gagné 109 millions de dollars en 2019 et ses recettes pour l’année sont estimée à 91 M$, à quasiment parts égales entre le salaire, les primes (45 M$) et le reste des revenus (46 M$). Messi et Ronaldo sont, pour Forbes aux Etats-Unis, comme France Football en Europe, les deux footballeurs les mieux payés de la planète foot.

Des dons généreux de la part des deux cracks

L’un et l’autre ont par ailleurs fait de gros dons face au Coronavirus : un million d’euros de Messi pour un hôpital à Rosario et un autre à Barcelone, et 1,5 million de Ronaldo et son agent George Mendes à destination d’unités de soins intensifs, au Portugal.