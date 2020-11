Messi, son hommage pourrait coûter cher au Barça

L’image a fait le tour de la planète, pour sa portée hautement symbolique. Ce dimanche, au cours du match du FC Barcelone gagné, 4-0 contre Osasuna, Lionel Messi a marque le dernier but des siens. Et pour marquer le moment, il a exhibé un maillot des Old Boys de Newells, en hommage à la disparition de Diego Maradona. Sa célébration est un clin d’oeil, d’une légende de sa discipline à une autre, mais un geste également prohibé par le règlement de la RFEF, la Fédération d’Espagne.

L’homme de Messi à Maradona était beau. Mais pas autorisé

Le journal Sport rappelle à cet effet, la règle 31 : « Le footballeur qui, à l’occasion d’un but marqué ou pour une autre cause du match, soulève son maillot et affiche toute forme de publicité, slogan, anagramme, acronyme ou dessin, quel que soit le contenu du message ou la finalité de l’action, sera sanctionné comme l’auteur d’une faute grave, d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros et d’un avertissement ».

Une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros pour le Barça

Averti, Lionel Messi l’a justement été par l’arbitre, directement après son geste. Sport rappelle que cette règle n’est pas propre qu’à l’Espagne mais inclus dans la charte de la FIFA. On peut ici le déplorer, mais le Barça ne devrait pas échapper à la sanction, car d’après nos voisins d’Espagne, c’est le club qui va devoir payer.