Messi va bientôt dépasser le milliard gagné en carrière (mais ne sera pas milliardaire)

Un milliard de dollars et plus gagnés en carrière. C’est le seuil que Lionel Messi franchira prochainement, d’après les estimations du magazine Forbes, au sujet du footballeur argentin. Il va devenir le quatrième athlète dans l’histoire à y parvenir, après le golfeur Tiger Woods, le boxeur Floyd Mayweather et le rival de la Pulga, Cristiano Ronaldo. Pas plus que le Portugais, comme beaucoup l’écrivent avec erreur, cela ne fera de Lionel Messi un milliardaire, ce serait sinon omettre qu’il vit et dépense, pour lui et sa famille. Seul Michael Jordan l’est réellement, dans le monde sportif.

A la fin de la saison prochaine, Messi aura son milliard

Mais un milliard de dollars gagnés est forcément quelque chose qui parle, à l’échelle du sport mondial. Forbes explique que l’attaquant du FC Barcelone y parviendra, au terme de cette saison 2020-21. A condition qu’il reste au Barça, où sa dernière année de contrat doit lui rapporter près de 92 millions de dollars (78 M€), entre base fixe et primes, nombreuses et conséquentes. Cela, indépendamment des revenus tirés des partenaires commerciaux nombreux pour l’Argentin (Adidas, Lays, Mastercard, Pepsi, Jacob & Co, Ooredoo, Gatorade…). Cela rapporte à l’Argentin près de 33 millions de dollars (28 M€).

Une saison 2020-21 à 125 M$… s’il reste au Barça

A 33 ans, Lionel Messi ne serait toutefois pas tout à fait certain, de vouloir continuer au Barça. Il se dit, après la gifle reçue par le Bayern (2-8), en Ligue des champions, qu’il pourrait quitter le seul club qu’il n’ait jamais connu. Cela retardera peut-être le gain de son milliardième dollars, car peu de formations ont les moyens d’assumer l’intégralité de ses émoluments actuels. Derrière Cristiano Ronaldo et Messi, Neymar est quatrième en terme d’argent gagné en carrière. Le Brésilien cumule 450 millions de dollars jusqu’ici et devrait en gagner 100 millions de plus, au bout de cette saison.