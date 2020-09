MHSC : Que vaut Téji Savanier sur ce mercato ?

Auteur d’un excellent début de saison, Téji Savanier s’impose comme un élément clé au MHSC. Revenu dans son club formateur en juillet 2019, le milieu de terrain a totalisé, depuis, 9 buts et 4 passes décisives en 26 matches. Après son doublé contre l’OL, le 15 septembre dernier, la question de le voir en équipe de France a même été évoquée auprès de son coach en conférence de presse.

Téji Savanier bien installé au MHSC

L’enfant du pays savoure son retour à Montpellier, et réciproquement. Formé au club, il était parti agent libre pour Arles-Avignon, puis à Nîmes. Finalement revenu dans l’Hérault contre 9,5 millions d’euros l’été dernier, le joueur de 28 ans en vaudrait tout autant aujourd’hui, selon Transfermarkt, faisant de lui la 2ème plus haute valeur marchande du MHSC. Le CIES, lui, l’estime entre 7 et 10 M€, sur ce mercato. Toujours d’après, Transfermarkt, c’est moins qu’à son arrivée, chez les Montpelliérains, où il était évalué à 12 millions d’euros.

Encore 3 ans de contrat à Montpellier

Mais il vaut probablement plus pour le MHSC, car il est convoité. Moins peut-être cet été (encore que ?), que le précédent, avant qu’il ne quitte le Gard, pour le club voisin. A l’époque, le Milan AC, le FC Séville ou l’Olympique Lyonnais le suivaient. Savanier a fait un choix de coeur, en signant pour l’équipe de sa ville d’origine. Il reste lui reste 3 ans de contrat à rendre au club héraultais. Son salaire actuel est estimé à 110 000 euros bruts par mois, soit 1,32 M€ à l’année. Epanoui et efficace, à l’instar de sa performance face à Lyon (auteur des deux buts de la victoire 2-1 de son équipe), il n’entend pas quitter sa région, sur ce mercato.